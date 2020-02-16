Заступник голови МЗС РФ Олександр Глушко звинуватив Україну в неготовність до діалогу з Донецьком і Луганськом

Чиновник з Росії заявляє, що РФ продовжує наполягати на дотриманні домовленостей, що були досягнуті в рамках "нормандської зустрічі". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Politeka.

"Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей вельми сумнівна", — розповів представник Москви про майбутню зустріч.

Він також додав, що головна проблема на шляху реалізації Мінська в тому, що "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". Таким чином Росія схиляє Україну до того, щоб запросити "ЛДНР" на переговори.

"Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакету", — наводять слова російського дипломата російські ЗМІ.

Також він додає, що проведення нового саміту "нормандської четвірки" буде залежати від прогресу виконання поточних зобов'язань.

"Була абсолютно чітка домовленість, що нова зустріч повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в законодавство і деяких інших речей", заявив Грушко.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський очікує, що незабаром відбудеться новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

За його словами, Україна веде переговори про організацію нового масштабного обміну з Росією, в рамках якого планується повернути на батьківщину 200 українських громадян.

Президент України зазначив, що кількість жертв серед України зменшилося після зустрічі в "нормандському форматі", але знову збільшилася на початку 2020 року. Він додав, що постійно розмовляє з лідерами "нормандської четвірки", щоб втихомирити ситуацію.

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