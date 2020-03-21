Переговори з проросійськими терористами "Л/ДНР" можуть стати спробою вийти з глухого кута

Подібну заяву зробив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає 24.

Як відомо, спершу Микита Потураєв виступив проти створення так званої Консультаційної ради, до складу якої мають увійти представники окупаційних "Л/ДНР".

Але пізніше він заявив, що такий крок допоможе Україні вийти з глухого кута, який виник через розв'язану Росією війну на Донбасі.

"У нас була абсолютно зважена заява, прив'язана до законодавства (заява, яку підписали 60 "слуг народу" проти рішення щодо Консультативної ради та участі в ньому бойовиків). Вона писалася з "холодною головою", і ми сформулювали і направили в суспільство абсолютно чіткі меседжі", - підкреслив Потураєв.

Нардеп також заявив, що він з колегами навмисно оприлюднили заяву після брифінгу Андрія Єрмака, щоб глава Офісу президента все ж зміг відповісти на нагальні питання.

За словами Потураєва, у 11 і 12 пунктах Мінських угод вже раніше були закладені небезпеки для українського суверенітету.

На питання, чи є Консультативна рада з представниками "Л/ДНР" – виконанням того, що підписали в Мінську при Порошенкові, Потураєв заперечив.

"Почекайте. Ні, його ніхто не виконує. Це спроба вийти з того глухого кута, куди нас загнали пунктами 11 і 12 мінських угод", - впевнено заявив нардеп і додав, що це лише ідея і її слід розглянути у широкому форматі, залучаючи українське суспільство.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лерос через критику на тлі підписаних в Мінську угод Андрієм Єрмаком.

Також з різкою критикою тоді виступили народні депутати, в тому числі з фракції "Слуга народу", які звинуватили главу Офісу президента Андрія Єрмака в підписанні "капітуляційних" документів.

Нагадаємо, мета Мінських угод досягнута: Донбас чекає світ за сценарієм Абхазії, всі деталі.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.