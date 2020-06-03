У Верховній Раді знайшлося півсотні депутатів, які підписали оскарження закону про амністію учасників Євромайдану

Простіше кажучи, ці 50 людей хочуть посадити всіх причетних до Революції Гідності, вигнання Януковича і протидії РФ, пише у своєму блозі відомий український політолог Олексій Голобуцький.

Він попереджає: реальна спроба визнати Майдан кримінальним злочином обернеться громадянською війною, в якій агентам Кремля будуть протистояти патріоти. І це вже буде далеко не такий процес, як у 2014.

«Зважаючи на те, що панівна більшість причетних до Майдану в подальшому була тією чи іншою мірою причетна і до добровольців у російсько-українській війні, а отже, має навички тривалих малоресурсних боїв і зброю або доступ до неї, окремими акціями і зіткненнями протистояння не обмежиться. І жодна Руслана чи Вакарчук уже не переведуть протестний імпульс в танці-співи», – підкреслює автор.

Він також звертає увагу на те, що в це число підписантів увійшли не тільки ті, хто традиційно дотримується проросійського вектора, але і представники партії «Слуга народу», провладної політичної сили.

«У підсумку це можна трактувати як те, що влада, в тому числі особисто Зеленський, цілеспрямовано докладає зусиль для роздування кривавої громадянської війни на додаток до збройного конфлікту з Росією на Донбасі. Залишається сподіватися, що знайдеться хтось, хто донесе весь масштаб ризиків до Зеленського», – резюмував Голобуцький.

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