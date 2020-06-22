Український президент Володимир Зеленський назвав переговори з російським колегою Володимиром Путіним «важкою роботою»

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

За словами глави української держави, у нього не було часу вибирати, вірити чи ні на слово Путіну.

Тим не менш, незважаючи на всі складності, Зеленський бачить деякі зрушення в переговорах. Серед таких він назвав обмін полоненими.

«Може бути, обмін полоненими - не така велика перемога, але такі маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою, а для нас це повернення втрачених територій. Я вірю в це і в мене є час», – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін упевнений, що візит глави української держави до Москви – це лише питання часу.

Про це він заявив під час інтерв'ю для фільму «Росія. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія-1».

Відповідаючи на питання, чи можлива поява президента України у Кремлі, хто б це не був, глава РФ відповів гранично ясно:

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо».

Коли була порушена тема українсько-російських відносин, російський президент вважав за краще обійти стороною все, що стосується окупації Криму, а також війну на Донбасі, де українські захисники протистоять російським військовим. Те, що зараз відбувається між двома країнами, Путін назвав «розбіжністю» РФ з владою України, вкотре озвучивши мантру про те, що українці – «братський народ».

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