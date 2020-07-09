У екс-президента-втікача Віктора Януковича, який 9 липня відзначає своє 70-річчя, виникли серйозні проблеми

Саме з цієї причини, швидше за все, він і зник, повідомляє астролог Влад Росс, передає «Главред».

За словами астролога, Януковича чекає настільки важкий період, що його головним завданням стає просто вижити і пережити все це.

"12 будинок гороскопа Януковича говорить про важку хворобу, з якої важко вибратися. Не виключено, що ці проблеми пов'язані з тим, що останнім часом він багато пив. Він ліг, йому дуже погано і важко, з ліжка не встає... Символ його річного соляра – людина з закинутою головою, розкинутими руками і ногами лежить на ліжку", – зазначив Росс.

Астролог вказав на вкрай несприятливе положення Місяця в річному солярі Януковича – у хаті смерть і руйнування. Для нього це обіцяє кризові ситуації, які в основному будуть пов'язані зі здоров'ям.

Астролог впевнений, що ні про яке повернення екс-президента-втікача не тільки до політичної діяльності, але і в Україну, в цьому році мова не йде. При цьому Росс додав, що Янукович «давно мріє повернутися на батьківщину, в першу чергу, на Донбас».

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