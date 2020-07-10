Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригрозив всьому світу ракетами

Скандальні слова політика призводить "КП".

За його словами, потужність РФ наскільки велика, що може стерти з лиця Землі Америку і Європу.

"Я вас запевняю, і над Харковом, і над Миколаєвом, і над Житомиром, прийде час, будуть розвіватися російські прапори. Це буде. Вас не буде, Дмитро Ілліч, кому віддавати? Ви що, не розумієте, в якому світі ми живемо? Америці кінець. Європі кінець. Росія буде світом керувати. Тому що у нас найсильніша в світі армія. Ми можемо пів планети попрасувати і ви нічого не зрозумієте. Заснете ввечері, а вранці вас не буде. І американці не зрозуміють, що сталося. Їх теж не буде. Ви що, не розумієте, що це 21 століття? Піхота не потрібна. Дві-три ракети і все", - заявив він.

За його словами, така ж доля чекає і Україну.

"Яка Україна? Забудьте! Біжіть з Києва! Тому що, якщо хоч один снаряд упаде на територію Росії, країна, звідки був посланий снаряд, зникне з карти світу. А у вас є провокатори, можуть запустити снаряд. Спеціально, щоб вас знищили", заявив одіозний політик.

Раніше ми повідомляли, що скандальний російський політик заговорив про зміну русла Дніпра.

Після цього, за його словами, окупований Крим отримає стільки прісної води, що захлинеться нею.

Що стосується решти території України, то її Жириновський загрозливо пригрозив втопити в крові за протистояння агресору на Донбасі.

За словами несамовитого російського депутата, українці захлинуться ріками крові за тих убитих росіян, Донбас, Луганськ.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст