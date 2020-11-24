Хвороба Володимира Зеленського є брехнею і маніпуляцією для того, щоб втекти від скандалу з КСУ

Таку думку висловив відеоблогер і підприємець, а також політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Днями український президент Володимир Зеленський повідомив про те, що від нього відступив коронавірус, яким він не так давно захворів. На думку Корнака, хвороба президента була неправдивою, оскільки він вже через 2 тижні заявив про своє одужання.

"Президент захворів 9 числа, оголосив про свою хворобу і рівно через 14 днів, 23 числа, він оголошує, що він здоровий. Мене обурює рівень цинізму, брехні. 14 днів-це коли вірус підтверджується у людини, захворів він чи ні, це активація, захворів ти вірусом чи ні. Але ніяк ці 14 днів-це термін одужання", - пояснив відеоблогер.

Тому Сергій Корнак вважає, що президент не хворів, це все є "брехнею і маніпуляцією". Блогер зауважив, що Зеленський був досить щасливим і радісним, тому Корнак не розуміє, для чого Зеленський лікувався у Феофанії, якщо у нього немає симптомів.

"Президент не хворів коронавірусом, нам збрехали, нас обдурили. Для чого йому треба було? Президент втратив обличчя, коли його законопроект, який він подав у Раду, просто проігнорували, на нього наплювали. У комітет подали законопроект Разумкова і Дубинського, система з Конституційним Судом повисла", - додав Сергій Корнак.

Відеоблогер вважає також, що потрібно було якось відвернути увагу публіки, тому і вигадали, що президент заразився коронавірусом. Крім того, Корнак звернув увагу і на призначення Оксани Маркарової на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки.

"Треба призначати Маркарову, щоб поліпшити відносини з США. Ви розумієте ступінь цинізму? Це неймовірний зашквар. Маркарова довгі роки співпрацювала з МВФ, тобто, їй буде легше умовити МВФ дати нам кредит. Такого сплеску подій я не очікував, це вже зашквар, 95-й Квартал, все по приколу", - вважає Сергій Корнак.

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