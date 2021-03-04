Чи є майбутнє у Дональда Трампа - або його можна назвати політичним трупом?

На це питання в ефірі програми «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповідає Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 2003-2005 і 2010-2012 роках.

«Принаймні, станом на сьогодні, якщо нинішні тенденції збережуться, висування Трампа на пост президента, на моє глибоке переконання, призведе до серйозної поразки республіканців на наступних виборах. З іншого боку, якщо він побажає, то напевно переможе на праймеріз. Тобто, якщо він бажає, щоб республіканці знову висунули його, він отримає таку можливість, але виграти вибори не зможе», - каже колишній глава української дипломатії.

За його словами, річ у тім, що Америка розділена звичаями - приблизно сорок на сорок на двадцять відсотків. Останні - це ті, хто визначається в останній момент. За них якраз і ведеться боротьба. Після бурхливих років президентства Трампа і подій на Капітолії занадто багато з тих, хто не визначився, хочуть одного: щоб не повернулося це президентство, коли країна постійно була в напрузі, і всюди шукали ворогів, а державний апарат намагався стримати свого главу.

«Це не відповідає звичайним установкам традиційних республіканців, а за межами цієї партії просто ніким не сприймається. Тому у нього більше шансів грати істотну роль, якщо він не буде висувати свою кандидатуру в президенти», - робить висновок Грищенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, також давався прогноз про політичне майбутнє Трампа.

Також нагадувалося про спроби Конгресу США влаштувати імпічмент цьому президенту.