Скептицизм кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо союзників та альянсів налічує понад три десятиліття.

Трамп вважає, що НАТО накладає на США непомірний бюджетний тягар, за який їм «не платять».

Крім того, Трамп вважає, що союзники використовують свої оборонні заощадження, щоб підтримати свою промисловість, перевершити Сполучені Штати у торгівлі та позбавити американців робочих місць.

Під час другого терміну , коли інстинктивний скептицизм Трампа щодо НАТО, близькість до Путіна і зневага до України візьмуть гору, майже напевно ситуація розвиватиметься інакше.

На веб-сайті його передвиборчої кампанії йдеться про те, що Сполученим Штатам слід «завершити процес фундаментальної переоцінки мети та місії НАТО, який ми розпочали за моєї адміністрації».

У лідерів союзників вже є підстави сумніватися у відданості Трампу альянсу. Якщо Трамп переможе у листопаді і Путін ймовірно розділить ці сумніви, ризик безпеки Європи значно зросте.

Лідери НАТО , зі зрозумілих причин, з трепетом ставляться до перспективи повернення Трампа і приватно говорять про «захист від Трампа» альянсу, одночасно обмірковуючи способи переконати колишнього президента в цінності НАТО.

Ця тривога є фактором , який допоміг збільшити витрати на оборону європейських членів НАТО – як спосіб продемонструвати, що Європа бере на себе велику частку фінансового тягаря, а також страховку від рішення Трампа знизити рівень зобов'язань США перед альянсом.

Деякі європейські чиновники звернулися до Трампа, але ці зусилля не дали очевидного ефекту.

Існує невеликий шанс, що Трамп, який часто видається незацікавленим у конкретній політиці, може залишити НАТО у спокої.

Джерело: brookings .

Останні новини України:

З росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитись не буде, – Сергій Дацюк.

Хто може замінити Ріші Сунака: шукати нового лідера консерваторів.

Сценарії закінчення війни в Україні: військовий розкритикував можливість домовленості.