Тріщини на ринку праці дають Трампу докази його заяви про те, що Байден став катастрофою для економіки.

Послання Дональда Трампа американським виборцям, яке прагне виграти другий термін у Білому домі, було послідовним, економіка за Джо Байдена перебуває у стані катастрофи.

Донедавна точні дані не підтверджували аргументу Трампа. США впевнено лідирують серед країн G7 за темпами зростання з моменту пандемії Covid. Рівень безробіття за історичними мірками низький.

Самодостатність Америки у сфері енергоносіїв означала, що вона зазнала менш сильного інфляційного шоку, ніж Європа, після вторгнення Росії в Україну.

Однак колишній президент США тепер має деякі докази на підтримку своєї позиції. Останні дані щодо зайнятості в США, опубліковані минулого тижня, показали, що ринок праці швидко остигає.

Зростання заробітної плати в липні сповільнилося до 114 000 — приблизно половина середнього показника в 215 000 за попередні 12 місяців і значно нижча за очікування економістів. Рівень безробіття зріс із 4,1% до 4,3%.

Це викликало тривогу. Фінансові ринки робили великі ставки на те, що економіка США зможе подолати вплив вищих процентних ставок. Останні дані щодо ВВП, що показують річне зростання близько 3%, підтвердили цю точку зору.

Результати роботи компанії UPS, що займається доставкою, часто розглядаються як показник того, наскільки добре почувається економіка США. Минулого місяця вона не виправдала очікувань аналітиків і знизила прогнози зростання на частину 2024 року, що залишилася.

Оскільки до президентських виборів залишилося лише три місяці, економіка не збирається негайно поринути у рецесію. Але ознаки того, що домогосподарства стримують свої витрати є поганою новиною для кандидата в президенти від Демократичної партії.

Джерело: theguardian .

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