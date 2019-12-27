Вы знаете, уважаемые сограждане и терпимые соотечественники, от политики устают не только те, кто ее занимаются, но и те, кто пытается отыскать в этой куче мусора зерна здравого смысла. Поэтому я решил написать не дежурную аналитику о том, что северная лисичка приглядывается к Украине, словно к лакомому Колобку, а сказочную историю, которая весьма уместна в канун Нового года и Рождества Христова.

В одной замечательной стране Неимперии жил-был Добрый Мальчик.

Неимперию мечтала покорить граничившая с ней огромная Недоимперия — самая могучая и непобедимая страна во Вселенной, как честно рассказывает недоимперский телевизор. Она могла бы производить даже гиперзвуковые космические станции, если б их коварно не дырявили карманной бормашинкой всякие шпионы, пробирающиеся в космос.

Да-да, шпионы, потому что вокруг Неимперии и Недоимперии располагались разные Империи. Правда, они рассказывали, что имперскость у них только в прошлом, но в это верили только те, кто находился под воздействием грантов — это такое очень сильное имперское колдовство.

Неимерией правил Скупой… нет, не рыцарь, а Купец. Скупой Купец, так бывает, и не только в сказках. Он замечательно умел две вещи: грести всё под себя и рассказывать о своем бескорыстии. И свиту он подобрал себе под стать — врали, как наскипидаренные, и воровали, как больные. И все последствия на гибридную войну с Недоимперией списывали.

Гибридная — очень удобная для власти: когда стрелки перевести — то война, а когда торговлю барыжить — то и нет ее, войны-то. Вот только тех, кто на войне взаправду воюет и погибает, такая подлая гибридность не радует, но холопское дело простое: приказали — выполняй.

А Добрый Мальчик в то время был скоморохом. Но не каким-то ярмарочным, которые еще хуже политиков, прости Господи, а телевизионным — популярным и доверие внушающим. Настолько внушающим, что на очередном вече неимперцы дружно избрали его новым царем вместо опостылевшего и завравшегося Скупого Купца.

Что тут началось! Ликование всенародное началось! На радостях подошалевшие люди и в боярский совет друзей Доброго Мальчика избрали в невиданном доселе изобильном множестве.

В общем, вот тебе и корона царская, и булава, и печатка, и ключ от царской сокровищницы, а еще и фотки в престижных мировых журналах для гордости авансом, за пока несделанное.

Ну, для скоморошества талант нужен, это каждый разумеет. А страной рулить — оно куда проще комедийного сериала. Главное что? Быть Добрым Мальчиком, а это уже в наличии. И никого во власть не пускать, кроме друзяк закадычных.

А тут еще и Империи — что европейская, что заморская, подсобили: подогнали лучших специалистов, на отборном грантовом колдунстве выращенных, смотришь на них и любуешься — ну прям как настоящие, не отличить! А как начнут слова мудреные произносить — так заслушаешься! И поназначал их Добрый Мальчик для руководства всякими казенными делами, которые бывшему скомороху без надобности из-за их скучности и непонятности.

И начали эти патентованные грантонутые спецы экономику улучшать. Что только ни делали: и новые подати вводили, и тарифы повышали, и облигациями спекулировали, и экспорт душили, и землю втемную торговали — ничего не помогает. Не улучшается экономика, словно царевна капризная, которую и веселящим газом не рассмешить.

А потом кто-то прочел инструкцию, которая к грантонутым прилагалась. И выяснилось, что к таким полезным и необходимым качествам как молодцеватый вид, иноземное словоговорение и сексуальная неопределенность, прилагается еще и проклятие голово*опости. Поэтому все, что они задумывают, идет исключительно через задницу.

Хуже того, есть подозрение, что проклятие это заразнее чумы. Потому что избранные от Доброго Мальчика в боярский совет переругались меж собой в телеграм-каналах — это вроде берестяных грамот, только не такие долговечные. И сходятся они во мнениях не по поводу царских законов, как хотелось бы, а про то, что им денег надо платить побольше.

А потом еще страшнее беда обнаружилась: Добрый Мальчик выяснил, что в царствовании не предусмотрены дубли!

Ну, то есть, никак невозможно неудачное решение взять да и переснять по новой. Это же подстава просто! О таком заранее надо предупреждать! А Доброго Мальчика не предупредили.

И войну гибридную прекратить не очень удалось. Хотя Добрый Мальчик и повелел прекратить стрелять, только вот не прекращает никто.

Да и другие грозные приказы, требования и распоряжения тоже никто особо не исполняет, наверное, за какие-то скоморошеские шутки их принимают.

И народ скоро голодать начнет, а там и до бунта недалеко. А бунтовать в Неимперии умели качественно и результативно.

И в результате Добрый Мальчик сидит как бы царем на собраниях бояр такой грустный и несчастный, что его аж жалко. Весь такой, словно задумывается о небывалом геройском подвиге, о котором ни летописи, ни былины не сообщают. А именно: наплюнуть на все эти царские заморочки, сдать корону в ломбард да и вернуться в счастливые скоморохи.

Да только это вряд ли — друзья не отпустят. Да и окружающие империи он устраивает, так как не только добрый, но и послушный. А разогнать к лешему всех бояр вместе с заезжими спецами природная доброта не позволяет. А может, и Доброго Мальчика зараза голово*жопости зацепила.

И в конце концов произошел в Неимперии «заговор Вечных» — так в телеграм-каналах Доброго Мальчика писали. Или «Союз спасения Отечества», как писали в телеграмм-каналах Вечных.

Вечных, потому что меж собой договорились Вечный Олигарх, который был олигархом при всем неимперских царях, кроме первого. Вечная Невестка, которую все цари обвиняли во всех бедах, включая мор, глад и газовый контракт. И Почти Вечный Полицмейстер, который возглавлял опричников не при всех царях, но дольше своих предшественников.

И договорились они с Империями и Недоимперий даже, и включили все подряд телевизоры, и возбудили холопов, и вывели их на улицу. Не против царя, а против его плохих бояр. И приставили они к горлу Доброго Мальчика острый ультиматум: мол, оставайся и ролики для телевизора с рекламой «Теслы» снимай, а в дела державные — чтоб никаким боком!

В общем, заточили Доброго Мальчика в башню на Банковой, как принцессу Рапунцель. Вот только с длинными волосами у Доброго Мальчика не сложилось. Да и не принцесса он совсем, чтобы рыцари его спасали.

Вот такая замечательная придуманная история.

P.S. Некоторые знатоки могут мне указать, что непременным атрибутом святочной истории является счастливый финал. А в моей Доброго Мальчика в башню на Банковой упрятали... Но это и есть большая удача, потому что могло сложиться и как особо бестолковые депутатки с волонтерками грозились...

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки