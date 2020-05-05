В последнюю неделю в украинских СМИ появилась масса информации относительно того, что правительство решило остановить несколько энергоблоков атомных электростанций

При этом все более очевидно, что нам парят лапшу прикрываясь научной терминологией о том, почему это делают. Это заставило меня раскрыть проблему в более широком контексте. Об этом в своей статье для издания Хвыля написал журналист и политолог Юрий Романенко.

Сегодня Александр Трохимец (Olexandr Trokhymets), работающий в сфере энергетики написал в Facebook большой пост с громким заголовком - ЗНИЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ АТОМНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ ЗУМОВЛЕНО ВИМОГАМИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Я решил пройтись по паре тезисов, поскольку они реально отражают глубинные манипуляции с помощью которых управляют украинскими лохами:

Опублікування енергетичного балансу країни викликало появу фейків від журналістів, блогерів та деяких політиків. Зокрема, стверджується, ніби Міністерство енергетики та захисту довкілля створює штучні умови для зменшення виробітку електричної енергії на державних атомних електростанціях та лобіює збільшення виробітку на теплових електростанціях та тих, що працюють на відновлювальних джерелах (так званих «зелених» електростанціях).

Комментарий: Это уже смешно на уровне посыла, как будто в последние лет 10 у нас Министерство энергетики вело какую -то самостоятельную политику, а не было комитетом по защите интересов Ахметова, Фирташа и других олигархов. Идем дальше

Хотів би роз’яснити що вібулося з метою розвіювання фейків:

1. Зобов’язання щодо викупу усього виробітку «зеленої» електроенергії закріплено в законах України, а розвиток відновлювальної енергетики є частиною міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною. Міністерство враховує весь об’єм «зеленоі» електроенергії і жодним чином не може впливати на зменшення об’ємів її виробництва та на її вартість.

Комментарий 1: Обязательство выкупать зелёную электроэнергию по высокой цене не отрицает коррупционную составляющую этой аферы. Ее суть - выкачивать из бюджета десятки миллиардов гривен под видом развития «зелёной» энергетики, защиты экологии и прочих бла-бла мантр.

Могу привести ещё один пример аферы в таком же духе- ОВГЗ, когда под высокие проценты годами перекачивали миллиарды долларов в частные карманы, пока экономика задыхалась от недостатка денег. В афере участвовало высшее руководство страны, которое используя завышенный курс гривны получило возможность легализировать коррупционные доходы под видом процентов от ОВГЗ получив таким образом чистый капитал. При этом большинство граждан было отрезано от такой возможности, поскольку правящая элита установила высокие точки входа в тему.

То есть, нам научились впаривать любую коррупционный интерес под видом того, что это требует Европа или какие-то международные обязательства. Типа, «терпите дебильные законы 361 или 1210, которые убивают бизнес и портят жизнь всем украинцам, потому что это требуется в рамках BEPS. Украина взяла на себя обязательства». Или «Украина взяла обязательства выплачивать зелёный тариф, наши европейские партнеры будут в ярости, если государство от него откажется». В основе этих рассуждений лежит манипуляция, что обязанности надо выполнять. Ведь все знают, что плохо этого не делать. Только суть в том, что обязательства брали на лохов и за их счёт люди, которые на этом зарабатывают и никакой ответственности за это не несут. Например, протолкнули Гетьманцев и прочие соросята-Гончаруки дебильные законы 1210 и 361. Из бизнеса отжали больше бабла в бюджет, а потом себе установили зарплаты по полмиллиона в месяц. И все «честно»! Не подкопаешься! Терпите лохи, так живет весь цивилизованный мир. Только одна беда «цивилизованных обязательств» все больше, а цивилизации все меньше. Как стояли лохи раком, так и стоят. Проблемы растут в геометрической прогрессии вместе с лапшой, что свет в конце туннеля вот-вот забрезжит. И вот отличный пример такой болтовни сказка об альтернативной энергетике, который мы раскроем через второй тезис Трохимца.

2. Через запровадження карантинних заходів змінилась структура споживання елетричноі енергії - різко збільшилась частка споживання населенням (з 24% до 42%), а частка промисловості впала. Внаслідок цього змінився добовий графік навантаження в енергосистемі - зменшилось базове навантаження на енергосистему, яке покривається атомними електростанціями. В свою чергу, це вимагає зменшення робочої потужності атомних енергоблоків. Такий захід зумовлений ядерною безпекою країни.

Комметарий: Словесная эквилибристика не объясняет реальную картину. Попытаюсь ее объяснить языком обыкновенного потребителя. Ок, если промышленность стала использовать меньше электроэнергии, а население больше, то это означает что?

АЭС генерируют постоянно ток. ТЭС используют для того, чтобы покрывать пики. Зелёнка даёт энергию тогда, когда есть солнце, а поскольку солнце сильнее всего светит с 11-12 до 16-00, то логично предположить, что именно в этот момент на систему обрушивается наибольший объём избыточной энергии.

Дальше просто включаем логику, чтобы обрисовать проблему. Большое количество частных потребителей берут электроэнергию, не координируя свои действия. У людей работают холодильники, телевизоры, бойлеры, компьютеры, которые потребляют стабильно электроэнергию, поскольку работают в фоновом режиме. Раньше люди просыпались утром и создавали пик, вечером приходили и создавали пик, потому засыпали. Именно в этот момент нужны были маневрирующие мощности покрывающие пики. Теперь же потребление растянуто во времени на протяжении дня, поэтому бытовое потребление выглядит как некое плато с условно 6-7 утра до 22-24-00 вечера.

А в чем тут проблема для АЭС?

Как раз более-менее равномерное потребление. Поскольку бытовые потребители не сговариваются по поводу своих домашних дел, и они плюс минус одинаковые на карантине. Трохимец в одном из постов писал, что ночью потребление уменьшилось. Да, конечно же можно это допустить, потому что промышленность резко сбавила обороты. Это уменьшило постоянную потребность в электроэнергии АЭС. Логично? Логично. Однако, очевидно, что это уменьшение произошло настолько, чтобы выводить из оборота почти половину энергоблоков АЭС (а все, похоже, идет именно к этому).

В чем же тогда проблема? Я попытаюсь объяснить на уровне логики без специальных знаний, как рядовой потребитель, как видится ситуация.

Проблема в украинской энергосистеме начинается днём, когда солнце обрушивает в нее огромный поток энергии от солнечных панелей. Эта банальное предположение потребителя легко подтверждается этим графиком. Смотрите на этот горб ВДЭ, который появляется аккурат с 8-00 до 18-00 и 4 мая давал 549 МГв. При этом это еще не пик солнечной активности, потому летом эта цифра увеличится еще на порядок.

Поскольку общий объём потребления понятен, то возникает избыток энергии, которую просто некому брать. И тогда нужно что-то отключать.... И отключают государственные атомные блоки.

Эта ситуация просматривалась уже в прошлые годы, когда на юге Украины отключили энергоблоки Южноукраинской АЭС из-за того, чтобы в Херсонской, Николаевской и Одесской областях было построено огромное количество полей солнечных батарей.

Однако ночью и вечером зелёная энергетика резко сбавляет обороты и возникает недостаток электроэнергии, который нужно закрыть. Как его закрыть? Ведь атомный энергоблок невозможно резко включить и выключить, это просто опасно. Потому включают тепловые станции и ГЭС, чтобы компенсировать недостаток зелёной энергии, кот вываливается каждый вечер и ночь. Поэтому доля тепловых станций в энергоненерции выросла на 10%.

Кстати, если вы внимательно посмотрите на график выщше, то легко увидите, что объем потребления электроэнергии не опускается ниже уровня в 11000 МТв. Это означает, что государственные атомные электростанции без проблемы могли давать еще дополнительно около 2000-2500 МТв, тогда как на пике 4 мая давали 7900 МТв. Однако, тогда пришлосьт бы отключить частную энергетику Ахметова и ВДЭ. И в этом зарыта собака проблемы, которая считается просто. Мы берём годовой объём зелёной энергетики, которая есть в Украине. Это и есть избыточные мощности в этих условиях. Один блок АЭС генерирует 1000 МВт. Уже остановили три блока АЭС - 2 Запорожской и один Ровенской А на других снизили мощности. Между тем в прошлом год в Украине построили 4500 МВТ зелёной энергетики, а общий объём составил 6779 МВт. Чтоб вы понимали, Запорожская АЭС, самая большая в Европе, вырабатывает 6000 МВт. Картина маслом. Именно этот избыточный объём электроэнергии взрывает энергорынок с каждым годом все больше и больше.

Ведь возобновляемую энергетику строили не потому, что Украина вдруг резко начала потреблять больше энергии. Нет! Наоборот, потребление энергии постепенно сокращалось на протяжении 29 лет независимости, поскольку были уничтожены множество потребляющих энергию кластеров экономики.

Что же тогда делала Украина, когда начала строить огромное количество солнечных полей? А тоже, что и всегда 29 лет - запустила легальную схему выкачивания бабла из бюджета, которую сначала запустили Ахметов и Клюев, а дальше в неё вошли сошки поменьше и «инвесторы из Европы», которые закрепили норму откачки бабла в законе. А поскольку о балансе в этой стране думали в последнюю очередь, то теперь чешут репу «як це воно так сталось».

И не нужно винить коронакризис. Масса специалистов предупреждали об этом в последние годы. Вот статья в январе 2020 года, но лохам проще рассказывать сказки о форс-мажоре. Да, коронакризис принес с собой форс мажор. Но он только катализирует диспропорции, которые накапливались в украинской экономике и энергосистемы все эти годы. Поэтому, когда пришел «час Ч» система глубинного государства реагирует так, как она реагирует всегда – решает проблемы за счет мелких и средних путем раздачи преференций крупным. Карантин показал универсальность этой формулы коснемся ли мы ритейла, где «Эпицентры» Герег банкуют, или энерегитики, где банкует Ахметов.

Потому только остаётся ржать с фраз вроде этой:

Хотів би закликати суспільство не звертати уваги на маніпулятивні заяви, дописи в соціальних мережах осіб, які не мають ані фаху в енергетиці, ані досвіду роботи в ній, а довіряти офіційним даним. Також закликаю осіб, які поширюють фейкову інформацію щодо роботи енергосистеми України та спричиняють шкоду честі, гідності та діловій репутації Міністерству та його керівництву, спростувати дезінформацію у той же спосіб, у який вона була поширена.

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