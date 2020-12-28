Летом 2020-го года в Верховной Раде была создана комиссия по защите прав инвесторов (далее ТСК). В нее вошли депутаты разных фракций, большинство из Слуги Народа, возглавила комиссию Галина Янченко (фракция «Слуга Народа»).

За полгода работы ТСК зарегистрировано четыре законопроекта и пятый, по словам членов комиссии, разработан и будет скоро зарегистрирован. Но намного интереснее оказалось другое. Комиссия принимала обращения от бизнеса и инвесторов, активно коммуницировала с органами власти и может похвастаться 5 кейсами, где они сохранили инвестиции в стране и помогли в защите прав компаний.

«Обращения от бизнеса на самом деле полезны не только для решения конкретных ситуаций, а и для лучшего понимания состояния дел в целом. Компаний и инвесторов в Украине достаточно много, и проблемы у всех разные. Потому, помогая, с одной стороны, разобраться с несправедливостью и защитить бизнес, с другой стороны мы сразу можем думать, как лучше менять закон чтобы защитить в будущем других инвесторов. Например, в этом году наша комиссия смогла разблокировать инвестиций на 5 миллиардов гривен. Это весьма немало, если учитывать, что это деньги, которые отправляются работать в нашей стране. В Киевской области один инвестор обратился с проблемами из-за заблокированных средств, он собирался строить большой логистический комплекс и инвестировать порядка 170 млн долларов. Это и рабочие места, и работа экономики страны, а в пределах небольшого города – хорошее пополнение местного бюджета за счет налогов с такого бизнеса. Но чиновник районной администрации считал иначе. Разобравшись, рад, что удалось тут помочь компании и таких в этом году у нас уже 5, из 12 обращений. Нужно понимать, что для нас, как для законодательного органа власти, все-таки важнее системно решать такие проблемы, изменяя законы. Чтобы эти законы работали и исполнялись – запускать реформы соответствующих органов. Но иногда местная власть, чиновник, рейдеры могут существенно прибавить проблем тем инвесторам, которые готовы честно инвестировать в нашей стране.» - говорит о итогах член ТСК по защите прав инвесторов, замглавы фракции «Слуга Народа», Артем Культенко.

Самым громким заявлением вначале создания комиссии было разработка антирейдерского пакета законопроектов. Сейчас эти проекты законов уже зарегистрированы. Они предусматривают усиление ответственности за рейдерство и изменения в работе Антирейдерской комиссии при Министерстве юстиции.



Компании и инвестора, с которыми работала комиссия за эти полгода и что удалось сделать (информация взята с блога главы комиссии Галины Янченко).

ТОВ Экония

Производитель детского питания и воды, известен брендом «Малятко». Этим летом его обращение было рассмотрено ТСК, которая потом инициировала встречу по вопросу компании с Офисом генерального прокурора. Причиной стали сомнительные обыски и попытки рейдерских атак. Сомнительность действий полиции подтвердили в Офисе генпрокурора заявлением. Позже удалось сменить орган следствия и передать профильному Государственному бюро расследований. В «Эконии» после 12 лет попыток рейдерских атак на их бизнес, уверенны, что процесс сдвинулся с места и дело рассмотрят теперь беспристрастно и честно.

Завод «Океан»

Собственники крупнейшего предприятия Николаева, судостроительного завода «Океан» обратились по причине безосновательного, по их мнению, ареста, который наложил Печерский суд Киева в начале 2020 года. Ценой ареста для уникального предприятия стала потеря международных заказов более чем 280 млн гривен.

После рассмотрения обращения Судостроительного завода "Океан" на заседании комиссии и направления обращений в органы государственной власти, арест имущества завода был отменен судом. А в начале ноября правильность выводов комиссии подтвердил Верховный Суд. Который постановил, что банкротство и продажа завода с аукциона в 2018 году были законными, поэтому правоохранителям больше нечего делать на этом предприятии.

Amstar Europe

Инвестиционный проект на 5 млрд гривен и почти 1300 новых рабочих мест был заблокирован подписью архитектора районной администрации. Компания Amstar Europe собирались строить логистический комплекс в Киево-Святошинском районе на земле в 55 га принадлежавшей компании. Без ведома инвесторов изменили границы села рядом и целевое назначение участков. В итоге после обращения в ТСК инвестор получил условия для строительства и проект не сорвался.

Mars Украина ( ТОВ «Ригли»)

Производитель сладостей закрыл свой судебный спор о возврате 27 миллионов гривен налогов. В 2013 году компания судилась о возврате налогов и этот спор они выиграли уже давно во всех инстанциях, в том числе в Верховном суде. Однако пока длился судебный процесс реформа фискальной службы реорганизовала ее в налоговую службу. И исполнять решения суда уже должен был другой орган. На сегодня суд сменил ответственный орган и решение спустя 7 лет выполнено.