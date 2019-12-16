Відома українська співачка Наталія Могилевська показала коротке відео зі свого виступу

Артистка сіла на сходинки і виконала пісню "Я покохала". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На кадрах Могилевська в шикарному вечірньому платті з великим розрізом. Наталія села так на сходинки, що можна було оцінити ідеальні ноги співачки.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Ви - чудова ! Зросла на ваших піснях ! Так приємно бачити що ви - красива, молода жінка, яка дасть фору всім !", "Головне не міняти сукні, якщо вже купила, потрібно відносити по повній програмі!".

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Наталя Могилевська з'явилася в дуже оригінальній і натхненої обстановці.

Так на нових опублікованих кадрах співачка в стильному вбранні розмістилася з букетом квітів, та у позі "лотоса" в оригінальній приймальні чи кабінеті - словом, інтер'єрному приміщенні. Артистка широко посміхається і всім своїм виглядом демонструє, що і відчуває себе чудово:

"...Пробіжка, тренування, SPA на березі. Я в Раю! ... і найсмачніший обліпиховий чай з полуницею на Планеті :)))", - підписала знаменитість підбірку фото з відпочинку.

Передплатники все частіше пишуть Наталі про її квітучому вигляді і завжди відзначають її численні таланти.

Повідомлялося, що Могилевська відверто розповіла про стосунки.

Про свій підхід до вибору чоловіків вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Просто до останніх декількох років думала, що я дуже сильна і в мене не буде ідеального чоловіка, тому що це буде постійний конфлікт, адже сильним чоловікам подобаються інші жінки, і я взагалі не розглядала їх. Мені здавалося, що це не моє, а останнім часом саме такі чоловіки оточують мене, і це абсолютно інший стан. Чому? Тому що я сильна і тільки такий чоловік може бути зі мною – тільки сильніше!", – розповіла Наталя Могилевська.

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