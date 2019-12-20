Висхідна зірка розповіла, як переживає за нареченого

Племінниця української співачки Софії Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), нарешті розповіла, хто є її нареченим

Нещодавно зірка розповіла у своєму Instagram про пропозицію "руки і серця" і похвалилася обручкою, проте обличчя нареченого приховала, пише Рoliteka.net.

Через деякий час Соня опублікувала фото в майці хокеїста, підписавши його так: "А ви любите хокей так, як люблю його я?".

У підсумку у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Соня зізналася, що її коханий є хокеїстом і він грає за збірну України.

За словами Хлябич, вона завжди вболіває та переживає за свого спортсмена.

Як зазначила висхідна зірка, вона зустрічається з коханим вже півтора року, але отримала пропозицію через п'ять місяців після знайомства. Соня також розповіла, що наречений молодший її на три роки, відзначивши її батько також трохи молодше матері.

Різниця у віці не бентежить, тому що невелика і тому парі цілком нормально удвох, і вона ладнає.

Крім того, співачка обмовилася про майбутнє весілля. На свято хочуть пригласити 90 гостей, серед яких Софія Ротару та інші родичі.

Нагадаємо, нещодавно Соня показала фігуру у білому топі з довгими рукавами і трусиках.

Якщо придивитися, видно, що під топом зовсім нічого немає. Завершують образ прозорі півчобітки.

Тонка талія, довге волосся і погляд - заворожують своєю красою, що аж стає занадто спекотно.

"Найпривабливіша річ, яку може мати жінка - це впевненість у собі. 😉", - написала артистка.

Раніше повідомлялося, що племінниця Ротару опублікувала незвичайне відео з їжею.

Красуня з'явилася в чорному вбранні і з непомітним макіяжем.

Дівчина перебувала у тарілок з суші, які з насолодою поїдала, нікому не даючи доторкнутися. Артистка залюбки їла суші, не приховуючи свою посмішку.

Нагадаємо також, що Соня показала себе у відвертому топі з оголеними плечима і джинсах. Фанати відзначили, що племінниця Ротару як завжди, дуже добре виглядає.

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