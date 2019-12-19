Українська група KAZKA "закинула наживку", показавши шматочок з майбутнього кліпу

Як передає Politeka.net, на офіційному мікроблозі бенду в Instagram поділилися роликом майбутнього кліпу на нову пісню "Палала". Над його зйомками працює режисер Алан Бадоєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

В кадрі двоє хлопців з голими торсами і одна дівчина в короткому топі. Молоді люди танцюють і кусаються: виглядає дуже незвично і незрозуміло. Також у ролику з'явився кадр з голкою, введеною в шкіру, що дещо лякає.

"Справжня. Пристрасна. Відверта. KAZKA by @alanbadoev. Скоро 🔥

#kazkovanirvana #palala #comingsoon", - підписаний ролик.

Думки коментуючих з приводу побаченого розділилися. Одні вважають, що кліп стане шедефром, інші ж насторожилися.

"Я Plakal 😂"

"Вааау, це так цикаво. Я навіть не розумію, що там буде, аааааа, хочу! Хочу! Побачити цю роботу, ааааа🔥🔥❤️"

"Не можу дочекатися 😱"

"Яка яскрава казочка на нас чекає! 🔥😍"

"Відверто,чесно. Виглядає як звіряча пристрасть і чомусь без уколу(проколів) ніяк?????? Була зачарована вашими піснями і їх виконанням, але цей епізод (його постанова)- якесь розчарування."

"Моя відповідь коротка,"Мда",я чекала кращого.Але, на жаль, не пощастило.("

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють ще один тизер до пісні "Палала", яким поділилася солістка "KAZKA" Олександра Зарицька. Зірка з'явилася в "нічого собі" пікантному образі. Вологій Саші, яка стоїть на колінах, актор засовує пальці в рот і дістає червону нитку, яку потім вдели в голку і використали для створення незвичайного візерунка.

Небувалий ажіотаж викликав цей ролик у шанувальників групи: "Фу, навіщо ж пальці в рот", "Для мене занадто вульгарно", "Несподівано, але думаю, потрібно побачити повну версію кліпу і тоді вже складати враження", "Ого, несподівано, але дуже еротично", "Пальці в рот, щось противненько злегка", "Ой, як гаряче".

Нагадаємо, солістка KAZKA розбурхала новим жарким чином в пікантній позі

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