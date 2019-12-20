Знамениту артистку госпіталізували в Москві

Як повідомляє телеграм-канал Mash, 79-річна Людмила Максакова сама приїхала в одну зі столичних клінік. Легендарна артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Лікарі провели оглянь і прийняли рішення госпіталізувати актрису. За попередніми даними, у Людмили Максаковою діагностували глаукому.

Не виключено, що художник належить хірургічне втручання. Рішення буде прийнято після всіх необхідних обстежень.

Зазначимо, журналісти намагалися дізнатися у артистки інформацію про її стан, на що вона відреагувала дуже різко.

Максакова не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що потрапила в лікарню. Однак була явно засмучена, передає «360».

«Зовсім, чи що, з глузду з'їхали. Отетеріли. Сказилися всі! Як вам не соромно?!» заявила актриса.

Як відомо, глаукома-це захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску внаслідок порушення відтоку водянистої вологи. Вона буває відкритокутовій і закритокутовій. У свою чергу, закритокутова глаукома поділяється на гостру, підгостру і хронічну. Гострий напад глаукоми – невідкладне стан, що нерідко призводить до втрати зору.

Раніше повідомлялося, що відома російська актриса Людмила Максакова в черговий раз стала об'єктом критики.

Інтерес до артистці підігріває її давній друг Станіслав Садальський, який періодично публікує знімки своїх подруг, Людмили Максаковою і Тетяни Васильєвої у своєму Instagram.

На цей раз він показав фото Людмили Василівни без макіяжу, з рушником на голові і Тетяни Васильєвої у схожому «тюрбані». Садальський просить не критикувати актрис, а тільки порівняти, кому з них такий спосіб йде більше.

На фото Максакова, очевидно, тільки прийняла душ. Зовнішній вид 77-річний актриси шокував шанувальників. Адже раніше вона стверджувала, що ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів. А на фото результат, як говориться, у наявності. Актриса явно перенесла не одне хірургічне втручання, починаючи від ріно і блефаропластики і закінчуючи підтяжкою особи.

Напомним, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

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