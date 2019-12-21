Співачка засвітилася в оригінальній шапці, але щось пішло не так

Відома українська виконавиця Наталя Могилевська заінтригувала мережу різкими змінами у зовнішності

Як повідомляє Politeka, кадри вона опублікувала в Instagram.

«Дитячий день», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.

«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну не гарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.

До цього Наталя Могилевська показала себе у чорному жакеті і повністю прозорій спідниці. Артистка поділилася жіночою мудрістю в пості під фото з манекеном.

На фото Могилевська позує в чорному жакеті-плаття з поясом і прозорій спідниці. Наталія впевнено дивиться в бік камери, примруживши очі. На її шиї помітні масивні прикраси у вигляді декількох рядів намиста, а пальці правої руки сяє величезний перстень.

«Дівчата, якщо у відносинах з чоловіком у вас все чудово, швидше за все, це манекен 😂», – прокоментувала вона своє незвичайне фото поруч з манекеном у чоловічому костюмі.

В коментарях шанувальники співачки зазначили її образ і почали ділитися своєю мудрістю про чоловічому полі:

«Ти виходиш заміж? Бігають по інтернету твої фото з якимось красенем, ландшафтним дизайнером», «Цей юнак втратив від вас голову, про, промениста..з вет моїх очей Наталя!!!», «завести Дитину потрібно.», - пишуть вони.

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