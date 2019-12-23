Російська співачка Алла Пугачова здивувала своєю зовнішністю під час недавніх виходів у світ

Фахівці помітили сильні зміни з обличчям примадонни. Так, у артистки проявляються бугри.

Косметолог і пластичний хірург Мадіна Байрамукова розповіла, що подібне є наслідками неодноразових і непослідовних втручань з боку косметологів і хірургів, пише С обеседник .

За словами експерта, Пугачова почала вдаватися до всіляких втручань, коли використовувалися препарати на основі синтетичних матеріалів. Зокрема, біополімерний гель, який може проходити у неконтрольований фіброз.

Навіть під макіяжем видно горби під шкірою. Експерти звернули увагу на "велике, мужиковате підборіддя", яке також може говорити про використання синтетичного препарату. З фіброзом боротися складно, нерівності можна прикрити введенням інших препаратів, але не нескінченно.

Варто відзначити, що примадонна ніколи не приховувала інформацію про операції. Артистка зробила ліпосакцію всього тіла, блефаропластику і кругову підтяжку обличчя.

Однак, за словами пластичного хірурга Олександра Вдовіна, в такому віці вже заборонено проводити пластичні операції.

На даний момент зірці підходить апаратна косметологія і ін'єкції краси для коригування зморшок. Також Вдовін радить зробити співачці ліпосакцію обличчя, а після цього можна буде підкоригувати обличчя ін'єкціями.

Нагадаємо, днями інший косметолог вирішив розкрити секрет молодості Алли Пугачової. Так, за його словами, примадонна, ймовірно, "зашила" імплант собі в підборіддя, щоб зробити його більш круглим.

Також, артистка зробила уколи ботоксу в губи, щоб моделювати їх форму. Можливо, зірка вставила філлери в області губ.

Крім того, фахівці думають, що співачка зробила собі ультразвуковий ліфтинг обличчя.

Раніше ми писали, що лікар і подруга примадонни, Аліна Редель, розповіла, що зірка перестала їсти солоне і солодке. Як зазначила фахівець, раз в тиждень артистка робить розвантажувальний день.

Інший дієтолог, Надя Шарк, думає, що Пугачова не їсть продукти з сіллю.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав: "в таких образах..."

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