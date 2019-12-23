2019 рік запам'ятався гучними весіллями знаменитостей

Багато зірок вирішили узаконити свої відносини, але можна згадати деякі з них.

Так, зіграла весілля дочка актора Арнольда Шварценеггера, Кетрін, з Крісом Праттом. Дівчина з'явилася у сукні від Джорджіо Армані.

Також стали сім'єю співак Джастін Бібер і Хейлі Болдуін. Пара обмінялася клятвами у місті Блаффтон в Південній Кароліні, пише nua.in.ua.

Модель Хайді Клум і музикант Том Каулітц відсвяткували весілля в Італії на яхті Christina O.

Також актриса Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні урочисто одружилися в особняку Belcourt Castle в Ньюпорті.

Також вийшла заміж зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер з Джо Джонасом. Молодожены вирушили з друзями в Париж.

Нагадаємо, позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, має чудову фізичну форму.

Джозеф не приховує, що прагне бути схожим на знаменитого батька-культуриста і володаря найпрестижнішого для будь-якого бодібілдера титулу "Містер Олімпія". Хлопець регулярно хизується фігурою.

Раніше повідомлялося, що Джастін Бібер зібрався продати свій розкішний особняк у Беверлі-Хіллз. Про наміри переселитися з новоспеченою нареченою в новий будинок він повідомив в Instagram.

Так, на своїй сторінці канадський співак Бібер опублікував фотографії свого будинку за $8,5 млн. У нього співак переїхав в липні цього року. Зараз він живе в ньому зі своєю молодою дружиною моделлю Хейлі Болдуін-Бібер і домашніми вихованцями – собачкою дрібної породи і двома саванськими кішками.

Раніше ми писали, що 46-річна німкеня Хайді Клум знову здивувала своїх шанувальників.

Легендарна манекенниця показала професійний кадр, де вона красується у корсетній форми вбранні. Ймовірно плаття, яке складається з тканин різних текстур і матеріалів - бездоганно виглядало на стрункоій артистці.

Модель позувала лежачи, у неї на обличчі видно яскравий макіяж, артистка прочинила рот і заклично дивиться прямо в об'єктив камери.

Нагадаємо також, що Дженніфер Лоуренс — просто чемпіонка з грандіозним падінь на світських заходах.

Нагадаємо, ефектна Хайді Клум показала фігуру в шкіряному корсеті: «неможливо встояти»

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