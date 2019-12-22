Знаменита британка – екс-ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала себе у всій красі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. Так на нових опублікованих кадрах манекенниця постала перед публікою в зеленуватого відтінку бра і «низі» комплекту білизни. Білизна декорована мереживом чудово сіділа на стрункій фігурі моделі.

Наречена відомого актора Джейсона Стетхема, як відомо, не так давно стала мамою – у них з героєм бойовиків Стетхэмом є син, але схоже, що на фігурі артистки вагітність ніяк негативно не позначилася. Модель продовжує радувати відвертими і особистими кадрами в мережі, будучи у відмінній фізичній формі.

Шанувальники дуже люблять Розі і пишуть на її адресу масу компліментів:

«Ух, як же гаряче»

«Солодка»

«Красиво»

«Ви просто прекрасні, дуже красиво»

Обличчя британки наскільки пізнаване багатьма в світі, що її публікації в соцмережах набирають тисячі і тисячі «лайків» в лічені хвилини. Візитною карткою екс-ангела Victoria’s Secret в модному світі стало саме її обличчя – пухкі губи, акуратний носик і вузькуваті блакитні очі.

Раніше ми повідомляли, найуспішніший ангел Victoria's Secret, 38-річна модель Адріана Ліма, похвалилася новим знімком у соцмережах. Вона з'явилася в чорному купальнику, лежачи біля моря. Дівчина кокетливо притримувала волосся, що розвива вітер.

Фото зібрало понад півмільйона лайків і тисячі захоплених коментарів. Всього ж на сторінку «ангела» підписані понад 12 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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