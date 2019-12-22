Співачка Віра Брежнєва вирішила поділитися зі своїми шанувальниками особистими фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на опублікованій новій добірці виконавиця постала вся в білому – шовковій, ймовірно, сукні майже в підлогу і поверх вона одягла тонкий светр. Наряд вийшов простим і елегантним одночасно.

Примітно, що артистка поділилася з фанатами сімейними фото – на знімках вона постала поряд з мамою і сестрами:

«Якщо б у нас було право вибору на небесах, в якій сім'ї ми хочемо народитися, я б вибрала саме цю сім'ю. Саме таку маму, такого тата і трьох сестер. І таке життя, яка у нас було. Не легке, але цікаве, голодне, але дружнє». – підписала підбірку фото артистка і додала, що вона щаслива, що росла в багатодітній сім'ї:

«…І що саме 22го грудня в день зимового сонцестояння народилися одразу дві мої сестрички) (замість одного великого хлопчика) з цього дня минуло 35 років. І тепер вже наші діти так само грають разом, базікають і підтримують один одного. Сьогодні в нашій родині свято і найголовніше, чого я нам бажаю - збиратися разом», - додала вона.

Свято, схоже вдалося на славу – на фото всі ошатні і в прекрасному настрої. Шанувальники пишуть, що всы доньки дуже красиві і схожі на маму.

Нагадаємо також, що Вєра не перестає дивувати публіку. Способи для цього використовуються різні – виконавиця радує шанувальників поп-музики новими композиціями, і громадською діяльністю встигає займатися – нещодавно розповідала, що надає підтримку фонду, який турбується про ВІЛ-інфікованих. Але і про «типові» дівочі «витівки» - не забуває.

Так артистка опублікувала в сторіз кілька відвертих кадрів. Селфі біля дзеркала вийшло цікавим – співачка сидить за столом в гримерці, її плечі оголені, вона, начеб-то, прикрила груди, можливо, темним рушником.

Шанувальники припустили, що вона на фото гола і лише частково «приховала» свої принади перед публікою в мережі.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

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