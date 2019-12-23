Померла людина, яка була з дітьми примадонни з народження

Перша няня дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна померла

Біда наздогнала сім'ю примадонни ще два з половиною роки тому. Перша няня дітей зірок, Валентина Юдіна, пішла з життя у віці 54 років від онкологічного захворювання.

Про це повідомили в програмі «Зірки зійшлися» на каналі НТВ, де показали сюжет про жінку, пише teleprogramma.pro .

Жінку показали ще за життя. На кадрах няня розповіла, що діти, Ліза і Гаррі, засипають рано, але і не встають не рано. Жінка займалася дітьми з самого пологового будинку.

Проте, коли Гаррі й Лізі було два рочки, Пугачова і Галкін вирішили знайти іншу няню зі знанням іноземних мов.

Юдіна пішла, мріючи стати дизайнером. Співачку Анну Калашникову попросили допомогти Юдіній. Коли перша зв'язалася з другою, то з'ясувалося, що та хворіє.

Крім того, колишня няня зізналася, що їй було важко справлятися з обов'язками в будинку знаменитостей. Часом їй хотілося вийти за межі замку.

Зазначимо, Юдіна Валентина займалася вихованням дітей протягом 17 років. Вона мала освіту педагога — закінчила профільне училище.

Коли Алла Пугачова шукала нянь для спадкоємців, вона попросила допомоги у своїх подруг. Одна з них була співачкою Ірсон Кудиковою, яка порадила Валентину Юдіну. Остання добре показала себе на співбесіді.

Так, росіянка потрапила на роботу. Спочатку Валентину взяли запасну няню Лізи, а потім вона стала основною. Жінка розповіла, що опікувалася дівчинкою майже з самого народження. При ній малюки прибули з пологового будинку. Гаррі займалися інші колеги. Стежити за Лізою доводилося 24 години на добу.

Раніше ми писали, що домробітниця Пугачової, Надія Романова, поділилася в ефірі однієї з передач на російському телеканалі про свою роботу.

Жінка зазначила, що протягом декількох років дбала про дочку співачки Крістіни Орбакайте, однак їй часто доводилося бувати також у гостях і у самої Пугачової. За словами домробітниці, між ними були теплі відносини.

Романова поділилася, що Примадонна завжди дарувала їй дорогі подарунки.

Зокрема, вона отримала від артистки сумки від Луї Віттон.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

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