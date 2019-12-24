Онука української співачки, Софії Ротару, Соня Євдокименко, показала, як проводить час в США

Дівчина записала кілька Сториз в Instagram, на яких показала, що їде в таксі в аеропорт, пише Рoliteka.net.

Як виявилося, красуня вирішила відправитися в Амстердам, щоб побачитися з рідними і провести з ними свята.

Дівчина веселилася, знімаючи себе на телефон. Соня корчила гримаси, співала і посміхалася. Ось це так! Мабуть, у дівчини був, дійсно, гарний настрій.

В кінці своєї історії Соня показала, як її зустріли в Амстердамі.

Раніше ми писали, що Соня показала, як займається в спортзалі. На дівчині красувалися короткий топ, спортивні штани і кросівки.

У той же час на іншому знімку Єдвокименко демонструє ідеальний макіяж в чорній спортивній кофті.

ці кадри також були опубліковані в Сториз.

Нагадаємо також, що онука Ротару позувала в приспущеною курточці без білизни, виставивши напоказ голе тіло без білизни. При цьому доповнював образ дівчини елегантний чокер тілесного кольору і яскравий макіяж.

Проте українці не змогли висловити свою думку, оскільки знімок Євдокименко поставила собі на аватарку.

Раніше повідомлялося, що Софія Євдокименко опублікувала фото, на якому позує з молодим чоловіком.

Висхідна зірка, яка вже записала кілька хітів, відвідала з відомим виконавцем SHMN Remix Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва, де було зроблено фото.

Виглядала дівчина дуже стильно і привабливо. Її чорний одяг відмінно підкреслював фігуру, а аксесуари на руці додавали елегантності. Вона стояла, напівоберта до камери навпроти панорамного вікна, а її супутник був спиною.

Нагадаємо також, що внучка Софії Ротару позувала на вулиці, позаду неї виднілися машини і будівлі.

Виглядала дівчина дуже стильно і привабливо. Штани ідеально підкреслили її стегна і ноги. У підписі до фото Софія поставила лише сердечко.

За кілька годин пост внучки Ротару отримав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива дівчина🌺", "Чарівність.", "Дуже ніжний макіяж, вам йде)", "Колір настрою червоний👍", "Дуже гарний колір куртки😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, внучка Ротару показала ідеальне тіло в одному топі: "Вау, оце вигляд!"

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