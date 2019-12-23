Російська артистка Анастасія Волочкова з'явилася в незвичайному вбранні з оригінальним головним убором і тут же отримала шквал критики
Як передає Politeka.net, Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, зробленим в студії. Артистка з'явилася в напівпрозорій сукні з довгим шлейфом гірчичного, фіолетового та сірого відтінків. Незвичайний наряд "лісової феї" доповнив капелюх з квітами і листям. До речі, крізь прозору тканину видно спідню білизну артистки.
"Ось у такому образі представила мене Ольга @efremovalg 🌺 Я дуже люблю квіти! І ось вони навіть ростуть у мене на голові😂🌺", - підписала знімок Волочкова.
Коментуючим такий образ балерини не сподобався. Багато хто відзначив, що саме в цьому випадку нижню білизну можно було б на одягати - натяк на її попередні відверті фото, "зафукані" в мережі. Також користувачі посміялися над головним убором, порівнявши його з "гніздом".
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"фотограф посміявся над анастасіюшкою 🤦♀️🤣"
"Єдине фото , де без трусів було б доречніше. ))😁"
"Правильний образ - "дуб дерево"! Прямо в точку!"
"Нижня білизна тут не доречна"
"Мавка😍"
"Стиліста на кіл 🙈😂"
"На голові якесь гніздо 😂"
"А чого не роги"
"вам краще так ніж голою і і зі шпагатом"
Раніше ми повідомляли, несподівано фоловери похвалили Анастасію за наряд - брючний костюм соковитого синього відтінку. Зірка похвалилася, як прикрасила будинок до Нового року, позуючи в цьому вбранні на тлі гірлянд та іншого декору. Як не дивно, хейтерам нічого було написати, адже все виглядало ідеально.
"Оооо, навіть дивно бачити в норм вбранні. Йде тобі. Навіть дуже"
"Ура Настя нарешті! Ось можете же👍🏻 і без декольте до пупа і шпагату. Ось тут ви шикарна і красивий наряд і відповідає погоді))"
Також ми писали, Анастасія викликала нову хвилю ненависті до себе, з'явившись в дивному вигляді. Блискучий наряд і капелюшок з шипами-антенами - нікого не залишили байдужими.
"О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", - писали в соцмережі.
Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру
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