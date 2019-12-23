Російська артистка Анастасія Волочкова з'явилася в незвичайному вбранні з оригінальним головним убором і тут же отримала шквал критики

Як передає Politeka.net, Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, зробленим в студії. Артистка з'явилася в напівпрозорій сукні з довгим шлейфом гірчичного, фіолетового та сірого відтінків. Незвичайний наряд "лісової феї" доповнив капелюх з квітами і листям. До речі, крізь прозору тканину видно спідню білизну артистки.

"Ось у такому образі представила мене Ольга @efremovalg 🌺 Я дуже люблю квіти! І ось вони навіть ростуть у мене на голові😂🌺", - підписала знімок Волочкова.

Коментуючим такий образ балерини не сподобався. Багато хто відзначив, що саме в цьому випадку нижню білизну можно було б на одягати - натяк на її попередні відверті фото, "зафукані" в мережі. Також користувачі посміялися над головним убором, порівнявши його з "гніздом".

"фотограф посміявся над анастасіюшкою 🤦‍♀️🤣"

"Єдине фото , де без трусів було б доречніше. ))😁"

"Правильний образ - "дуб дерево"! Прямо в точку!"

"Нижня білизна тут не доречна"

"Мавка😍"

"Стиліста на кіл 🙈😂"

"На голові якесь гніздо 😂"

"А чого не роги"

"вам краще так ніж голою і і зі шпагатом"

Раніше ми повідомляли, несподівано фоловери похвалили Анастасію за наряд - брючний костюм соковитого синього відтінку. Зірка похвалилася, як прикрасила будинок до Нового року, позуючи в цьому вбранні на тлі гірлянд та іншого декору. Як не дивно, хейтерам нічого було написати, адже все виглядало ідеально.

"Оооо, навіть дивно бачити в норм вбранні. Йде тобі. Навіть дуже"

"Костюм дуже підкреслює всі достоїнства фігури👍🏻і приховує недоліки! Вдалий наряд👍🏻😊"

"Ура Настя нарешті! Ось можете же👍🏻 і без декольте до пупа і шпагату. Ось тут ви шикарна і красивий наряд і відповідає погоді))"

Також ми писали, Анастасія викликала нову хвилю ненависті до себе, з'явившись в дивному вигляді. Блискучий наряд і капелюшок з шипами-антенами - нікого не залишили байдужими.

"О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", - писали в соцмережі.

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