Помічниця Анастасії Заворотнюк в різкій формі відреагував на чутки про блокування рахунків чоловіка актриси Петра Чернишова

Про це повідомляє інформаційний портал “360”.

зокрема поповзли чутки, що податкова інспекція заблокувала рахунки Чернишова за нібито “підозрілі операції”, які могли бути пов'язані з тим, що небайдужі громадяни робили перерахування пожертвувань на лікування Заворотнюк.

Інформацію щодо цих чуток прокоментувала директор Заворотнюк Марія Попова.

“З чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Маячню коментувати не буду”, - жорстко відповіла вона.

Нагадаємо, Заворотнюк більше півроку бореться з раком головного мозку. Незадовго після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про різке погіршення стану здоров'я Анастасії. Актриса перенесла операцію в Німеччині, однак хірургічне втручання не принесло плодів. Після цього Заворотнюк лягла в одну з клінік Москви. Відомо, що актриса деякий час перебувала в комі.

Після ряду операцій Заворотнюк виписали. Але додому вона так і не потрапила, так як тут же лягла в реабілітаційну клініку, де проходить спеціальні процедури, включаючи масаж і заняття в басейні. З'явилася інформація, що у актриси частково паралізована права частина тіла.

Також ми повідомляли, що медики не дозволили актрисі покидати стіни медустанови через її важкий стан.

Лікарі не дозволили зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк залишати межі клініки, незважаючи на прохання близьких забрати її додому на новорічні свята.

"Лікарі залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки. Проте дечого все ж вдалося добитися — близькі зможуть відвідувати її в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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