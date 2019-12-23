Популярна в Україні співачка Тіна Кароль показалася публіці в "солодкому" костюмі
Артистка вступила з тематичною постановкою разом з відомим вітчизняним артистом. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації Instagram.
Так партнером Тіни по сцені цього разу став відомий виконавець з DZIDZIO. «Парочка» носилася сценою, тримаючись за руки і при цьому всіляко розважаючи дітей:
«Солодке Різдво: Тіна Кароль на «Різдвяна історія з Тіною Кароль» також здивувала веселим костюмом великого імбирного пряника…», - підписана підбірка фото.
На знімках Тіна Кароль в образі мультяшного героя і улюбленої солодощі багатьох дітей виглядала чудово. Вайлуватий і смішний наряд анітрохи не «затьмарив» красу артистки – навпаки – надав її творчій персоні ще більшого шарму.
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Михайло Хома також був в образі пряника, пізніше, артист постав перед діточками в піжамі або чомусь подібному. За чутками, публіка сприйняла на ура виступ і артисти залишилися задоволені своєю роботою на сцені.
Нагадаємо також, новорічна прем'єра «Ніч суперхітів» «вмістила» 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу. Виступлять MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA та інші – коміки, танцюристи, співаки і співачки. Серед них такі відомі імена, як Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменських, Наталя Могилевська, Катерина Кухар.
Так Тіна Кароль – як завжди – обрала класику. Червона корсетна сукня і укладання «хвилею» дуже личать співачці, така собі місіс Клаус. Поруч, у тій же класиці, але дещо ретро, здалася співачка Юлія Саніна – її сукня повністю усипана білими пір'ям. Джамала підхопила тренд «з пернатими» акцентами і постала перед публікою в білому абсолютно дивовижному вбранні.
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