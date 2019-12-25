Українська співачка Джамала продемонструвала свій недорогий образ у несподіваному місці

Чарівна артистка з'явилася в яскравому вбранні - у відвертому топі з глибоким декольте, рожевій міні-спідниці і ботфортах, зверху зірка накинула дуту куртку, пише Рoliteka.net. Образ завершив високий довгий хвіст і макіяж зі стрілками на очах і блискучими губами.

Джа позувала в туалеті, біля білого кахлю, а також ставши на унітаз.

В пості співачка спростувала заяву, що зіркам легше красиво одягатися, так як у них багато грошей.

Для свого запису новорічного поздоровлення артистка вирішила вибрати стиль американської співачки Аріани Гранде. При цьому Джамала попросила стиліста вибрати їй речі виключно в секонд-хенді або комісійних магазинах. В результаті весь зазначений образ і плюс прикраси обійшовся в 2000 гривень.

Артистка закликала людей не соромитися одягатися в секонд-хендах або комісійних магазинах і виступила за свідоме споживання.

"Мені здається, мода зараз настільки толерантна, секонд це або відомий бренд - не має значення! Головне, щоб ви відчували себе зіркою вечора!!!🌟🌟🌟🌟🌟", - написала співачка.

За дві години пост артистки зібрав понад 9500 лайків та багато коментарів.

"Секонд?👀 Ботфорди 900 грн? Люксовий секонд я б сказала", " 👍👍👍Молодець, я теж за свідоме споживання! Речі ,які не ношу , але вони у відмінному стані віддаю малозабезпеченим сім'ям, а дитячий одяг серед моїх подружок передається...", "Який же це секонд? Секонд там, де все по 30, 50, ну 100 грн. Гаразд до 200 буває. 😂", "Чесно кажучи, 2 тисячі це теж не копійки", "Але хвіст, чубчик і стрілки від Емі.😉😍🙏", "Гаряча штучка!!", "Ваууууу 🔥", "Красуня😍👍", "mother ♥️🔥", "Сильно💪", "Дуже красива і суперова в будь-якому вбранні)", "Аріана Гранде відпочиває", "Джамала, ну яка ж ви все-таки крута! Розумна, красива, стильна, ще й така відкрита і чесна😊 Обожнюю вас😍❤️", "Вооу воу воуууу🔥🔥🔥гасіть пожежу! Занадто горячооо, Джа😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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