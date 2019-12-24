43-річна російська балерина Анастасія Волочкова знову змусила мережу говорити про своє безглузде вбрання

Як передає Politeka.net, у себе в мікроблозі в Instagram артистка виклала досить пікантне фото, на якому вона постала в напівпрозорому платті коричневих відтінків. На голові балерини красується незвичайний капелюх з рослинністю. Уважні шанувальники розгледіли на Волочкової труси, і деякі вважають, що їм там не місце - мовляв, псують весь образ. Найцікавіше, що Настя часто "оголюється" не до речі, а в цей раз, як пишуть користувачі, відсутність нижньої білизни пішла б тільки на користь.

"Єдине фото , де без трусів було б доречніше. ))😁"

"100000 відсотків"

"так чого ж ви усе ще в трусах?? Знімайте🤣🤣🤣"

"картина "Після лазні" На голові рушник і залишки віника. 😂"

"або «повстала изада»😂 в савані і вицвілими похоронними вінками на черепі»

"Настя вам дуже йдуть головні убори фентезі" - "це просто кошик"

"Правильний образ - "дуб дерево"! Прямо в точку!"

Раніше ми повідомляли, балерина поставила на вуха мережу знімком з актором Микитою Джигурдою. В кадрі Волочкова притиснулася до нього правою стороною тіла, а той ніжно обійняв її за плечі - прям, як коханці. Таку ідею подали шанувальники артистки, щосили обговорюючи фото в її Instagram.

"Оооо !!!! Пара !!! СЛІПА І КАРА )))))", "Шикарно виглядаєте Анастасія, в живу краще, ніж на екрані телевізора", "Два чоботи пара", "Блін,у них навіть вираз обличчя однаковий😂", "Настя,тільки не цей", "Підходить вам пара", - пишуть фанати артистки.

Також ми розповідали, Волочкова злякала "кібер-вбранням". Блискучий брючний костюм "а-ля робот" і незвичайний головний убір з антенами: нікого не залишили байдужим. Настя ніби вийшла з космічного корабля, представляючи інопланетну расу. Коментуючі не оцінили фантастичний образ Волочкової.

"О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", - писали в соцмережі.

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