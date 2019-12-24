43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова снова заставила сеть говорить о своем нелепом наряде

Как передает Politeka.net, у себя в микроблоге в Инстаграм артистка выложила весьма пикантное фото, на котором она предстала в полупрозрачном платье коричневых оттенков. На голове балерины красуется необычная шляпа с растительностью. Внимательные поклонники разглядели на Волочковой трусы, и некоторые посчитали, что им там не место - мол, портят весь образ. Самое забавное, что Настя часто "оголяется" не к месту, а в этот раз, как пишут пользователи, отсутствие нижнего белья пошло бы только на пользу.

"Единственное фото , где без трусов было бы уместнее. ))😁"

"100000 процентов"

"так чего же вы всё ещё в трусах?? Снимайте🤣🤣🤣"

"картина "После бани" На голове полотенце и остатки веника. 😂"

"или «восставшая изада»😂 в полуистлевшем саване и выцветшими погребальными венками на черепе»"

"Настя вам очень идут головные уборы фентези" - "это просто корзинка"

"Правильный образ - "дуб дерево"! Прямо в точку!"

Ранее мы сообщали, балерина поставила на уши сеть снимком с актером Никитой Джигурдой. В кадре Волочкова прижалась у нему правой стороной, а тот нежно обнял ее за плечи - прям, как любовники. Такую идею подали поклонники артистки, вовсю обсуждая фото в ее Инстаграм.

"Оооо !!!! Пара !!! СЛIПА И КАРА )))))", "Шикарно выглядите Анастасия, в живую лучше чем на экране телевизора", "Два сапога пара", "Блин,у них даже выражение лица одинаковое😂", "Настя,только не этот", "Подходит вам как пара", - пишут фанаты артистки.

Также мы рассказывали, Волочкова испугала "кибер-нарядом". Блестящий брючный костюм "а-ля робот" и необычный головной убор с антеннами: никого не оставили равнодушными. Настя будто вышла из космического корабля, представляя инопланетную расу. Комментирующие не оценили фантастический образ Волочковой.

"О боже фото фильм ужасов не помню как называется был там один такой персонаж", - писали в соцсети.

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