Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко виставила напоказ ідеальні форми

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася у себе в Instagram.

«Ділюся з вами своїм Christmas mood», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує в елегантному вбранні, який ефектно демонструє її груди. При цьому все це відбувається під гарну різдвяну пісню.

Уточнимо, що українці не змогли висловити свою думку про форми Кумйко, коскольку кадри дівчина розмістила в Сторіс.

Раніше відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото без одягу

Анастасія на знімку виявилася зовсім без одягу. Вона прикрила руками груди, а долоньки доклала до голови. Видно, що у Кумейко вологе тіло. Очі прикриті волоссям. Образ доповнено трояндою в роті.

"Анастасії, Насті, Настусі. Сьогодні наш день. День Ангела! Всіх Анастасій я вітаю, а всім іншим нагадую, що потрібно нас привітати і передати іншим, щоб вітали нас. Котики, ну ви зрозуміли", - написала дівчина під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Зі святом", "Гаряча", "Моя графиня Анастасія", "Сьогодні день Анни".

Раніше мыы повідомляли, що Настя на цей раз здалася в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яке Кумейко засвітила.

"Слон", - підписала смайликом фото Анастасія.

Фанати залишили сотні лайків під знімком і кілька коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, екс-Nikita розставила ноги і показала свою гордість в пікантній позі

А ще Politeka писала, що безсоромна екс-Nikita засвітила принади в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, гаряча екс-Nikita зважилася на сміливе визнання в оточенні жінки