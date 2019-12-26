Дружину британського принца Гаррі, Меган Маркл, назвали головним трендсеттером 2019 року

Такий висновок був зроблений після вивчення пошукових запитів в інтернеті. Герцогиня Сасекська сильно вплинула на купівельну активність. Зокрема, експерти, проаналізувавши дані в інтернеті, побачили, що після поїздки супурги принца Гаррі в Південну Африку збільшилися запити на сукні-сорочки, а також інших нарядів, у яких з'являлася герцогиня, пише РБК.

Меган Маркл приносить мільйони як люксовим, так і локальним маркам. Так, після оголошення про її заручини з принцом у 2017 році, вона вийшла в білому пальто канадського бренду Line. Після цього, через великий наплив покупців, сайт компанії перестав працювати вже через кілька хвилин.

А одному з брендів, після виходу Маркл в джинсах, довелося орендувати приміщення для виробництва в три рази більше.

Загалом, у чому б не з'явилася Меган Маркл, було моментально розпродано.

У 2018 році Меган Маркл з'явилася в місті Даббо під час королівського туру по Австралії в джинсах австралійської марки Outland Denim. В результаті трафік сайту збільшився на 3000%, а внаслідок компанії довелося наймати 30 нових швачок.

Варто відзначити, що Меган Маркл - колишня актриса, що не властиво для королівської сім'ї. Тому, прагнучи сподобатися королеві і всім британцям, вона віддавала переваги місцевим люксовим брендам — Alexander McQueen, Stella McCartney, Philip Treacy і Roland Mouret.

А ставши членом монаршої сім'ї, Меган отримала звинувачення в марнотратстві адже вона витрачала на одяг до мільйона фунтів.

Пізніше витрати на вбрання вона вирішила скоротити, щоб бути ближче до народу. Так, сумарна сума на одяг в турі по Південній Африці становила близько 5000 доларів. Для порівняння: під час попередньої благодійної поїздки дружина принца Гаррі витратила 145 тисяч доларів.

Однак, незважаючи на те, що публіка постійно обговорює Меган Маркл і купує її речі, та все одно вважається найзацькованим членом королевскої сім'ї.

Спробує чи герцогиня в черговий раз змінити думку людей за допомогою одягу або ж ми будемо частіше бачити її в образах від американських брендів, дізнаємося в новому 2020 році.

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