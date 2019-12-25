43-річний російський гуморист Маским Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, відкрито розповів всі подробиці про свою сексуальну орієнтацію

У новому інтерв'ю для Youtube-шоу "А поговорити?" Галкін зізнався, як ставиться до чуток, що він "гей", і звідки, на його думку, такі чутки пішли, передає Politeka.net.

Інтелігентний вигляд, ввічливість, витонченість: все це, як припускає Галкін, послужило тому, що чутки активно мусуються в мережі. За словами гумориста, початком такого роду розмов стала його поїздка в поїзді з іншими артистами. Галкін додав, що знає, хто почав поширювати чутки, але імені не назвав.

"Коли почалася акторська історія, то в 1998-му я їхав в купе з одним пародистом, який не приховував свою орієнтацію. А в сусідньому купе їхав інший артист, і він з цього факту, що ми їхали разом, став поширювати цей слух. І він до цих пір іноді щось говорить. Тобто це пішло від однієї людини", - поділився комік.

Також Галкін трохи з докором видав, що "свічку ніхто не тримав", тому не розуміє, звідки, часом, у людей така впевненість в його нетрадиційній сексуальній орієнтації.

"Такого роду чутки супроводжують мене періодично все моє життя. Може, це через інтонації голосу, через інтелігентність, я нічим у своєму житті це не підтверджував. Я розумію, якби я колись ходив з хлопцем чи чимось таким займався. Тоді б, звичайно, ніхто свічку не тримав, але для когось це стало б очевидним…", - розповів Максим.

Коли його запитали, чи заважають ці чутки йому в житті і роботі, Галкін чесно сказав: "Та мені пофіг".

Раніше ми писали, Галкін відкрито заявив про свої політичні вподобання, називаючи Росію країною злодіїв. Що стосується нинішньої влади, то, за словами гумориста, говорити про її вину нескладно, оскільки це стає очевиднішим з кожним днем. Біда в тому, що у нього немає рецепта, як цьому протистояти.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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