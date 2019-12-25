Міс Україна-2019 Маргарита Паша після повернення з Лондона, де вона брала участь в конкурсі "Міс Світу 2019", вирішила відповісти на запитання шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, після конкурсу краси дівчина стала більше викладати знімків на своїй особистій сторінці в Instagram. А зовсім нещодавно вона вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками і почала відповідати на їх питання в блозі.

Дівчина вирішила розсекретити особисті секрети краси і назвала ідеального чоловіка, який міг би завоювати серце красуні.

Маргарита активно займається спортом, піклується про своє здоров'я і зовнішній вигляд, а також дотримується збалансованого харчування, веде здоровий спосіб життя і не має шкідливих звичок. Але в той же самий час українська красуня закликає шанувальників любити себе і своє тіло.

Дівчина вважає, що скромність - це просто чудово, але навіть її краще мати в міру. Адже скромність може перерости в комплекси, а від цього нікому краще не стане.

"Скромність прикрашає дівчину (але у всьому потрібно знати міру, навіть у скромності). Якщо у вас є комплекси, то від них треба позбавлятися. Коли "зріла жінка" знає, чого вона хоче, вона сміливо говорить про це. В її поведінці відчувається впевненість і розкутість", - відповіла модель на питання підписниці про те: "Як не бути скромною".

Одна з підписниць красуні запитала, якими якостями повинен володіти ідеальний чоловік здатний завоювати серце красуні. Дівчина не залишила це питання без уваги і назвала основні якості потенційного нареченого.

"Чесний, цілеспрямований, благородний, турботливий, уважний".

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На фото модель позує на сходах. Вона стала боком і сперлася на стіну. При цьому Леоніла одягла лише футболку і панчохи. Футболка майже нічого не прикрила і Гузь продемонструвала свою п'яту точку у всій красі.

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