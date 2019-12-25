Російський артист, чоловік співачки Алли Пугачової, Максим Галкін, у своєму великому інтерв'ю заговорив на важливу тему
Шоумен відповів на складні питання в інтерв'ю Ірини Шихман на Ютуб-каналі "А поговорити?", пише Рoliteka.net.
Зокрема, була порушена тема великої різниці у віці між Пугачовою та Галкіним. Відомо, що дотепер люди не вірять у чистоту почуттів артиста до примадонни.
Однак шоумен повідомив про велику щирість. До того ж, Максим завжди вважав себе старше, ніж є насправді. Він, мовляв, був "пенсіонером в душі", а його дружина навпаки - "така легка на підйом і молода".
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Одного разу Алла задала питання Максиму: "Я можу з тобою спокійно старіти?", на що той відповів ствердно.
Варто відзначити, що Аллі виповнилося 70 і вік жінки враховується. І все-таки довелося відверто поговорити про смерть.
За словами Максима, примадонна приділяє велику увагу дітям і часто говорить: "Я хочу встигнути їх чомусь навчити, щось їм дати".
Шоумен повідомив, що Алла - дуже відповідальна мати і таку рідко знайдеш.
Нещодавно шестирічні Ліза і Гаррі поставили матері незручне запитання про те, скільки днів вони будуть жити. Тоді дівчинка пояснила, що мала на увазі час в їх замку в селі Грязь.
Проте Максим і Алла не повірили дівчинці, і остання відповіла: "Я сказала, що не треба рахувати дні, треба просто жити. Їм-то якраз довго жити. А якщо я почну своє рахувати, то це так, ой, неприємно".
Нагадаємо, Максим Галкін розповів про сурогатну мати його дітей.
За словами артиста, він з дружиною не був знайомий з жінкою особисто. Вона також не знала для кого народжує, адже все було в умовах повної анонімності.
Як зазначив чоловік Пугачової, сурогатна мати була дуже відповідальною і їм з дружиною пощастило.
Раніше повідомлялося, що Маским Галкін відкрито розповів всі подробиці про свою сексуальну орієнтацію.
Інтелігентний вигляд, ввічливість, витонченість: все це, як припускає Галкін, послужило тому, що чутки активно мусуються в мережі.
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.
Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність
Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна