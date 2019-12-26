Наречена відомого українського політика Павла Розенка продемонструвала свою худобу
На новому знімку Олена-Крістіна Лебідь красується в чудовому вбранні. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.
Так на новому опублікованому міні-відео з новорічними "спецефектами" у вигляді фільтрів соцмережі, телеведуча постала в місцями прозорій фіолетовій сорочці, довгій, але з яскравим принтом спідниці, взутті на підборах і, як зазвичай, з посмішкою на вустах.
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Прикрасила свій знімок українська знаменитість, "сніжинками", які пролітають - шанувальникам така фото-мініатюра дуже сподобалася, вони пишуть, що дівчина українського віце-прем'єра Павла Розенка дуже ефектна дама й схожа на "снігуроньку".
Раніше повідомлялося про те, що на новому знімку Олена-Христина Лебідь красується в ефектному вбранні.
Олена-Христина Лебідь постала перед публікою в яскраво-червоному обтягуючому костюмі - піджаку і брюках, а також ліловій ймовірно, шовкової майці. Такий набір «фарб» дуже личить рудоволосій красуні.
Шанувальники, як зазвичай відзначають стиль телеведучої, її надмірну, як здається багатьом, худобу і позитивний коментар до знімку:
«Друзі, поки чортовий (закреслено) ретроградний Меркурій робить всім нерви🙈, зробимо собі видихашечку💃
Афера «Валізи, забуті в аеропорті» !! - активізувалася до непрілічія📛
Є маса сайтів, де продають за копійки такі «втрачені» валізи ... », - тривало підписала нове фото наречена Павла Розенка, розповівши тим самим про новий випуск своєї авторської програми.
Нагадаємо, наречена Розенка засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».
Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимним фото з Розенком: «прямо посеред вулиці …».
Також Politeka писала про те, що наречена Розенка показала, як розважається в машині: «висунула язик і …».