Відомий російський співак Микола Басков заявив про трагедію, що трапилася

На своїй сторінці в Instagram Микола висловився про непоправну втрату в світі мистецтва, про це повідомляє Politeka.net.

Йдеться про смерть Галини Волчек. Співак також висловив своє співчуття рідним та близьким Галини.

До співчуття також приєдналися численні Instagram-підписники Миколая. Вони стали залишати свою співчуваючі коментарі під постом зірки: "Вічна пам'ять Галині Волчек 🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢🌹🌹🌹", " 😥😥😥немає слів... світла пам'ять Вам, Галина Борисівна!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️", "Боже який жах світла пам'ять Галині Волчек. Це не восполнимая ранку для всіх нас. Мої співчуття рідним і близьким. 😥😥😥😥😥😥😥😥😥".

Раніше ми повідомляли, Галина Волчек тривалий період свого життя не могла ніяк позбутися згубної звички - куріння. Кажуть, вона примудрялася викурити за півгодини до чотирьох сигарет.

Цієї залежності вона не змогла позбутися навіть, коли опинилася в інвалідному візку.

Волчек розповідала, що до мундштуків її привчила Примадонна:

"Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати".

Варто відзначити, що згубна залежність почала проявлятися у Волчек ще в юності.

"Ми з Наташею Ромм, дочкою знаменитого режисера Михайла Ромма, не просто дружили, а були як сестри, жили в сусідніх під'їздах. Еталоном краси, величності, жіночої чарівності для нас, 12-13-річних, була акторка Олена Кузьміна, дружина Ромма. Цей образ Кузьміної, що завжи напівлежить: одна рука підтримує голову, а інша тримає сигарету... Ми заворожено дивилися на неї, а потім вирішили підійти до дзеркала і примірити на себе цей образ...", - ділилася спогадами з життя Волчек. Вона додала, що єдиний раз у житті бачила, як плаче її батько, - коли він побачив її з цигаркою.

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