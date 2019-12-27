Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.
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Цього разу співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в новорічному блискучому луці.
Так, Дорофєєва позує в зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнювати образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем. А ось Позитив, позує поруч з нею одягнений в блискучий костюм смарагдового відтінку, поверх якого никанута тепла куртка червоного відтінку.
При цьому артисти посміхаються, притиснувшись один до одного.
До цього Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.
Дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.
На іншому знімку з розділу історій, Дорофєєва відображена в тій же позі на сцені, але вже в іншому вбранні. На ній - міні-сукня кольору синій металік, з-під якого визирають панчохи. Вона також спокусливо прогнулася вперед.
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