Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вперше поділилася подробицями минулого роману з чоловіком, особистість якого ретельно приховувала

В 2018 році артистка народила свого первістка Мартіна. Але хто є батьком дитини залишалося таємницею.

цього разу в програмі "Ходять чутки" екс-солістка групи "ВІА Гра" проговорилася. Виявляється, її обранцем був український режисер, з яким вона розлучилася, будучи вагітною. При цьому вона зізналася, що чоловік жорстоко обійшовся з нею і малюком.

"Батько моєї дитини виставив нас на вулицю. Мабуть, йому не сподобалось щось сказане мною в інтерв'ю. Не знаю, на що він образився, адже я не називала його імені. Мене запитали: "Хто тебе підтримував під час вагітності?". Я відповіла – батьки, друзі, Макс… Але мабуть, його це зачепило. Тому він, таким чином, вирішив мені помститися", – розповіла Міша Романова.

Співачка також розповіла, що вони не жили разом, але режисер знімав для неї квартиру.

"Тоді він мені сказав: "Плати сама за оренду або відправ рахунок тим, хто тебе підтримує. Побачимося через 16 років", – повідомила Міша Романова.

За словами зірки, вона давала інтерв'ю, перебуваючи у важкому емоційному стані, тому припускає, що могла зачепити почуття коханого. За її словами, вона зрозуміла, наскільки самолюбство і гордість чоловіка може перекрити здоровий глузд. Інцидент досі не вкладається у Міші Романової в голові.

Екс-коханець і зараз не підтримує зв'язок з дитиною, але надає фінансову допомогу. Щомісяця він відправляє на утримання сина 100-200 доларів. При цьому Міша Романова зазначила, що сама прекрасно забезпечує сім'ю – після відходу з групи "ВІА Гра" вона розпочала сольну кар'єру.

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