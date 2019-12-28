Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки. Цього разу артистка похвалилася черговий рекламою, які часто представляє в Instagram.

«Чорна ⚫ або червона 🔴 ікра? На чиєму боці ви?😉 Я більше люблю чорну ікру! І з року в рік довіряю тільки «Кремлівському икорному дому» @kremlin_caviar 🔝 Супер оперативна доставка, великий вибір подарункових наборів на Новий Рік і найголовніше, що якість на висоті💪», – пише Волочкова під постом.

Як і очікувалося, користувачі мережі не залишилися байдужі:

«Лялечка», «Губа не дура, любити чорну ікру...», «Настя може ви хоч одяг різну будете одягати, а цю запрану футболку вже віддасте нужденним? Які не можуть дозволити собі ні якої ікри», «Мені від Настиного вдома холодно стає, музей, чесне слово», «Ікра - це непогано. Але чому на столі стоять штучні квіти? Де білі троянди, "подаровані" вчора?))))», «Ви її любите рекламувати?😂 Ви ж тільки листям харчуєтеся! Інакше у Вас були б волосся на голові, а не лисина😂».

Раніше зірка опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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