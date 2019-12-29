Анна Семенович здивувала відвертим яскравим фото

Російська артистка - володарка видатних жіночих форм - продемонструвала тематичний новорічний образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Російська співачка Анна Семенович показалася на новорічній, свого роду, листівці. Здається, що на фото артистка повністю роздягнена і тільки грайлива шапочка на голові, босоніжки на ногах і величезний подарунок, як предмет, яким Семенович прикрила свої пишні груди - це і все з одягу на ній. Чи так це насправді? Невідомо. Можливо, співачка просто використала популярний додаток, де на будь-яке своє звичайне фото можна "накласти" святкову рамку і такого роду "декорації". А можливо, виконавиця дійсно сфотографувалася роздягненою або у білизні. Як мінімум, коротенька суконька тілесного кольору на ній могла бути.

Як би там не було, спокуслива "місіс Клаус" дуже порадувала шанувальників - новорічна тематика, як і різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудій артистці.

Шанувальники навперебій сиплять на адресу Анни Семенович компліментами і у відповідь на її привітання, також бажають співачці всього найкращого у прийдешньому році.

Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвній шубці з кошенятами та голими ногами.

Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе й легке фото.

На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.