Російська балерина Анастасія Волочкова вирушила на відпочинок у Таїланд

Зірка вже встигла зробити кілька публікацій з відпочинку у своєму Instagram, пише Рoliteka.net.

На одному зі знімків Анастасія позувала біля води під час заходу сонця. Волочкова наділа яскравий купальник - трикутниками, нижню частину свого тіла вона прикрила хусткою. Волочкова взула капці з квітами. А завершили образ різні прикраси.

Волосся балерини мокре, видомо, артистка тільки недавно вийшла з води. Настя підняла руку і витончено зігнулась.

"Як багато я сьогодні встигла по прильоту на Пхукет!🌴 Здорово, що перед Новим роком полетіла.🌲🌴 Тут теж немає снігу😂 Але тут тепло, красиво і затишно.❤️ І я прикрашаю це місце своєю стрункістю, правда?😉 І компанія у мене тут запальна!👍💪😂❤️ Мені дуже приємна Ваша увага, яким би воно не було, негативним або позитивним..😊 🌺", - написала знаменитість.

За годину пост Волочкової зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Чому ви завжди в одних і тих же шльопанцях?", "Не дай Бог", "Схожа на стару ветлу хитну на вітрі.... Це так, до речі. Але я на мене це правда. Жалюгідне видовище", "Настя,ви в якому році живете?тапки і купальник просто жах,невже не заробила на нові красиві ,сучасні моделі???", "Відчуття, що там холодно. Адже це не так", "Настуся насолоджуйтесь відпочинком! Всього вам світлого 😍✨", "Вдала фотка. Красиво !!!🌟", "приємного вам відпочинку 🤩💃", "Ще одну нашу красуню Евеліну, там не зустріли?", "Господи! Годзила", "БОГИНЯ", "тобто всі інші жінки там жирні ? 😜🤣🤣🤣 ой, Нася 😂😂😂 Йди бухай далі 🍾🥂🍾🥂😂", "Яка ж ти недолуга😆 А ці кущі на ногах якого століття?!😂", "Тапки могилки, купальник на 10 розмірів менше, поза - все роками, стабільно!!", "Настя, ну купіть собі нові пляжні речі, капці хоч зміните", "Гарне фото, але тільки троянди на ваших тендітних ніжках все псують. Навіщо сандалі в океані...", " Просто чудово😍🌹🌹🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

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