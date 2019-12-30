Дружина онука Алли Пугачової знялася у святковому фотосеті
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини Микити Преснякова.
Так на новому опублікованому студійному знімку модель постала перед камерами у всій красі – стильній, ймовірно, сукні в паєтках з V-подібним вирізом.
Шанувальники передноворічний образ артистки оцінили дуже високо і написали в коментарях, що Микиті з такою красунею, як Альона дуже пощастило.
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Так на професійному знімку Олена Краснова зображена в яскравому наряді, її волосся підібране догори, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, також на ній були присутні об'ємні сережки.
Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла блискучу, але не обтяжену зайвими деталями сукню і сфотографувалася на тлі новорічної пишної ялинки.
Раніше на нових опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».
Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.
Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.
Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.
Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.
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