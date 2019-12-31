Вікторія блиснула схудлою фігурою під час концерту в блискучому напівпрозорому вбранні

Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною образу. Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Група активно виступає, їздить по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в яскравому вигляді під час виступу.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час концерту в блискучому напівпрозорому вбранні. Примітно, що сукня більше схоже на корсет - прикриває лише груди і талію зірки. А ось ноги артистки повністю голі, лише прозора з блискітками тканина прикриває її струнке тіло.

На обличчі помітний яскравий макіяж, а волосся розпущене. Відзначимо, раніше, показуючи схожі знімки з концерту, зірка викликала чималий ажіотаж деякою пікантністю кадрів з-за прозорого сукні.

Раніше співачка показала знімок, який вона зробила в столиці Туреччини Стамбулі.

"У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати!", - підписала знімок Смеюха.

При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі. Шанувальники прийшли в невимовний захват від фотографій, зазначивши, що Віка дарує ще більшу красу Стамбулу.

«Чарівне місто, чарівні чайки, чарівна ви😍👌», «Перше фото неймовірне, дуже художнє», «Ви даруєте більше краси Стамбулу🌹», «Віка, ви мені подобаєтесь! Жива, справжня, красива, без дурного пафосу. Дуже класна!», «Віка, друге фото просто шедевр) Ви чудова👍👍», - пишуть в коментарях.

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