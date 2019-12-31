Відома українська співачка MARUV показала апетитні форми в латексі на тлі новорічної ялинки

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

Так, на опублікованих знімках гаряча MARUV танцює в латексному костюмі і заячими вушками під перероблений трек Jingle Bells.

В якийсь момент вона опинилася без верху, продовживши виконувати гарячий танець на камеру. Однак українці не сомгли висловити свою думку про витівку кумира, оскільки знімки MARUV розмістила в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

цього разу зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні. Артистка позувала у величезній шубі зі звіриним принтом, під низом якого помітно сукню, більше схоже на ночнушку з шовку, під якою також видно тоненький чорний гольф.

Свій наряд Ганна доповнила массивнымиб отинками на шнурівці.

Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала під час забавного ролика "Тік-Ток", який сама ж і зняла.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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