Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк придумала, як ще більше поліпшити своїм фанатам новорічний настрій

32-річна зірка екрану потішила підписників відео, на якому вона готує олів'є до новорічного столу, передає Politeka.

Вона опублікувала записи своїх кулінарних старань на сторінці в Instagram.

На кадрах Леся в білій футболці, чорних штанах і темних окулярах загрозливо розмахує ножем і ковбасою для салату в кадрі під пісню Billie Eilish Bad guy.

На другому записі вона ріже ковбасу, а на третьому – насипає в миску з інгрідієнтами зелений горошок в режимі сповільненої зйомки.

«Олів'є від Лесі Нусретівни. Happy New Year 2020», – підписала публікацію Никитюк.

Тільки за першу годину після появи відео зібрало майже 60 тисяч лайків, а шанувальники в захваті від почуття гумору свого кумира.

«Це крейзі Олів'є», «Ну Леся приколістка», «Обережно, на горошку не впади», «Хочу такий салат від Лесі», «Леся екей кухар хуліганський», «На майстер-клас можна записатися», – пишуть в коментарях.

Раніше Леся розповіла шанувальникам, що вже прикрасила ялинку. У цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним із гілок. Нікітюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На ведучій – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».