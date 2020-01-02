Популярна українська виконавиця Ані Лорак влаштувала «дорослі» танці в латексному вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Ми порушуємо» у Новорічну ніч на Першому.З наступаючим всіх», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самому відео Лорак виконує гарячий танець в латексному вбранні, поверх якого вона вдягнула шубу. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.

«Вау, навіть MARUV позаздрить», «ідеально», «супер», «ого, ось це гаряче», «Кароліна, красоточка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ані Лорак шанувальники викрили у пластичну операцію на грудях. У соцмережі артистка розмістила ролик, на якому разом з дочкою побажала передплатникам всього найкращого в 2020 році.

Шанувальники залишилися задоволені привітанням, при цьому не тільки з-за сказаних теплих слів. Велике число коментаторів звернули увагу на позитивні зміни в зовнішності зірки. Справа в тому, що вечірнє плаття, яке Лорак вибрала для запису відео, погано відкрило на загальний огляд пишні принади співачки. Фанати відзначили, що раніше такого бюста у улюблениці не помічали.

Більш того, нові зміни побачили шанувальники і на обличчі зірки.

«Ахххххх ці цицьки», «Ще трохи і вибухне дещо. Там тиск 50 атмосфер тисне на сукню. Молодці кравці», «Старять її такі цицьки як у корови», «ти що з особою зробила?», «Рот перекошений, перетворюється в Гурченко, це ж треба так обколоти що не пізнавана», «Лорак та ти вже посміхатися не можеш.. от і все! обличчя спухло. це дно», «Господи, що за плаття вульгарне тим більше перед дитиною», «класні Цицьки», «Які тіті», – відзначили в мережі.

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