77-річна російська телеведуча Ангеліна Вовк, новина про майбутнє весілля якої з молодим музичним критиком Михайлом Куніциним розбурхала громадськість, вирушила на відпочинок

Довгі свята Вовк вирішила провести в Гаграх разом з подругою. Жінки побували на озері Ріца, обійшли пам'ятки природного заповідника, записали відео для Instagram біля водоспаду «Дівочі сльози».

Крім того, 77-річна Вовк похвалилася фігурою в купальнику. Вона показала відео, як купається в басейні з морською водою.

Відсутність на відпочинку свого нареченого ведуча пояснила у відео біля водоспаду «Дівочі сльози».

«Сюди часто приїжджають дівчата і жінки, яких не люблять чоловіки. От якби ти приїхав, Мішель, я б тут не стояло! Але ти в Москві працюєш, а я тут відпочиваю. І загадую бажання: ніколи не плакати ні по одному чоловікові!» - звернулася Ангеліна Вовк до нареченого.

Раніше ми повідомляли, Вовк оскандалилася своїми нападками на українську народну артистку Софію Ротару. Коли остання заявила про намір повернутися в Росію після тривалої перерви для участі в "Пісні року" і декількох новорічних корпоративах, ведуча образила її, назвавши меркантильною.

"Я завжди дивуюся ось такої позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би ні були потрібні гроші. Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла тоді Вовк, додавши, що ні за що тепер не піде на концерт Ротару і не стане їй аплодувати.

Нагадаємо, спливла правда, чому Софія Ротару повертається до Росії.

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