Онука російського актора Михайла Боярського, Катерина, зараз знаходиться в теплих краях
Дівчина регулярно викладає фото і відео зі свого відпочинку, пише Рoliteka.net.
Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкій міні-сукні з великими зірками.
Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари.
Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись в бік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.
Кім Кардашьян показала, як виглядала до пластики: "такою її бачили тільки рідні"
MARUV без латексу застукали в самий пікантний момент: засунула руку в штани і...
Безсоромна Камінська без одягу і сорому показала найпотаємніше крупним планом: "Казкова"
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслило пишний бюст дівчини і тонку талію.
Майже за 20 хвилин пост дівчини зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.
"Яка кльова", "Це де ви гуляєте?", "Будь моєю дружиною", "Це фотка, зводить сума, як можна бути такою красивою???", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина похвалилася знімком з відпочинку на морі.
На фото Боярська у чорному купальнику стоїть спиною до об'єктиву можна оцінити форми дівчини ззаду. Навколо мокрий пісок і вода.
Катерина підписала фото смайликами метеликів.
Раніше ми писали, що внучка зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалась.
Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці.
Так, на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.
Екатеирина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:
«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.
Раніше повідомлялося, що онука Михайла Боярського Катерина показала ідеальні форми в купальнику.
"Today", - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина стоїть в одному халаті і купальнику, демонструючи апетитні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчини.
"Вогонь", "Катька, дуже соковито", "Це вже занадто, Катя. Не можна бути такою гарячою", "шикарна дівчина", "ось це ідеальні форми!", - пишуть вони.
Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото
Також Politeka писала, що онука Боярського не вмістила шостий розмір в шикарному декольте
А ще Politeka повідомляла, що пишногруда онука Боярського похвалилася своїми дарами прямо в спальні