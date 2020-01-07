Онука російського актора Михайла Боярського, Катерина, зараз знаходиться в теплих краях 

Дівчина регулярно викладає фото і відео зі свого відпочинку, пише Рoliteka.net

Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкій міні-сукні з великими зірками. 

Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари. 

Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись в бік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.

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Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслило пишний бюст дівчини і тонку талію. 

Майже за 20 хвилин пост дівчини зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Яка кльова", "Це де ви гуляєте?", "Будь моєю дружиною", "Це фотка, зводить сума, як можна бути такою красивою???", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Катерина похвалилася знімком з відпочинку на морі. 

На фото Боярська у чорному купальнику стоїть спиною до об'єктиву можна оцінити форми дівчини ззаду. Навколо мокрий пісок і вода. 

Катерина підписала фото смайликами метеликів. 

Раніше ми писали, що внучка зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалась.

Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці.

Так, на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.

Екатеирина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

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Let’s go!!! #2020 🧚‍♀️

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«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.

Раніше повідомлялося, що  онука Михайла Боярського Катерина показала ідеальні форми в купальнику. 

"Today", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина стоїть в одному халаті і купальнику, демонструючи апетитні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчини.

"Вогонь", "Катька, дуже соковито", "Це вже занадто, Катя. Не можна бути такою гарячою", "шикарна дівчина", "ось це ідеальні форми!", - пишуть вони.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото

Також Politeka писала, що онука Боярського не вмістила шостий розмір в шикарному декольте

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда онука Боярського похвалилася своїми дарами прямо в спальні