Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз Лорак представила самі пікантні кадри з нового кліпу "Ми порушуємо". Кароліна позувала в коротенькому топі, оголяющем її груди без білизни. Трохи похмурий початок і яскраві кадри після, показують яскравий відпочинок під час зйомок, справили фурор серед користувачів.

Як видно, перед камерою Лорак з'явилася в досить відвертому чорному вбранні – на ній екстра-коротка спідниця, яка оголила ідеальні ніжки, і ледь приховує форми топік, з-під якого виглядає груди. Під час невеликого відео, представленого в Instagram, помітно як з її рук злітає чорна куртка, яку вона тримає пальцями. Також зірка у відвертому вбранні без збентеження заходить в басейн.

Також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду.

«Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?», – написала Лорак під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Красиво!!!», «Яка ви неймовірна 😻Настрій відмінний✨А у вас як?❤️», «Настрій вже відмінно так як побачила вашу фотографію. Просто неймовірно красива😻😻😻А як ваше?♥️», «Боже яка фотка класна😍 звідки стільки краси? Аааааааа ви ж в любвиии❤️😘 вам дуже йде любов Каролиш😘💋😍», «нереальна 😍 настрій у вас ?❤», «де вас так розірвали, Ані ? )».

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